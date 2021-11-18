





Несмотря на то, что более 4 миллиардов человек уже сделали хотя бы одну прививку от COVID-19, во всём мире количество зараженных коронавирусной инфекцией продолжает расти. Сегодня стало известно о новой вспышке заболеваний на крупном заводе Samsung.Об этом сообщил ресурс Letsgodigital, который получил информацию от бывшего сотрудника компании Samsung Джастина Ли (Justin Lee). По слова Джастина, в начале этой недели на предприятии по производству электронике южнокорейского гиганта в городе Сувон, предположительно, одиннадцать сотрудников заболели коронавирусом.В связи с этим, руководство компании незамедлительно приняли меры. Сообщается, что со следующей недели только 30% сотрудников смогут приходить в офис, остальные 70% будут работать удалённо. Карантин продлится в течение шести недель — до конца 2021 года.Вспышка заболеваний была обнаружена в башне R5, в которой работает около 10 000 человек. Весь корпус Samsung Digital City вмещает 36 000 сотрудников, которые разрабатывают и тестируют устройства Galaxy.Также сообщается, что из-за карантина на заводе Samsung, южнокорейский гигант отложил выпуск линейки планшетов Galaxy Tab S8 и сосредоточил оставшиеся ресурсы на производство смартфонов флагманской серии Galaxy S22.