Внезапно: Android 16 выйдет раньше, чем многие получат Android 15

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Google решила начать ноябрь с внезапного анонса — в блоге для разработчиков Android компания объявила, что Android 16 выйдет раньше обычного срока.Согласно официальной заметке, релиз Android 16 запланирован на второй квартал 2025 года, то есть в промежутке между апрелем и июнем. Компания заявляет, что делает это «для лучшего соответствия графику запуска устройств» в экосистеме Android. Иными словами, Google подогнала релиз новых версий ОС под новые смартфоны Pixel. Напомним, в этом году серия Pixel 9 вышла в августе с Android 14, а обновление до Android 15 эти девайсы получили всего две недели назад.Интересно, что Google также обещает загадочный «второй релиз Android» в четвёртом квартале 2025 года. Однако он будет не таким масштабным. Вполне вероятно, что в октябре-декабре компания выпустит Android 16.1.