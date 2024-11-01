Внезапно: Android 16 выйдет раньше, чем многие получат Android 15

Фархад
android

Google решила начать ноябрь с внезапного анонса — в блоге для разработчиков Android компания объявила, что Android 16 выйдет раньше обычного срока.

Согласно официальной заметке, релиз Android 16 запланирован на второй квартал 2025 года, то есть в промежутке между апрелем и июнем. Компания заявляет, что делает это «для лучшего соответствия графику запуска устройств» в экосистеме Android. Иными словами, Google подогнала релиз новых версий ОС под новые смартфоны Pixel. Напомним, в этом году серия Pixel 9 вышла в августе с Android 14, а обновление до Android 15 эти девайсы получили всего две недели назад.

Интересно, что Google также обещает загадочный «второй релиз Android» в четвёртом квартале 2025 года. Однако он будет не таким масштабным. Вполне вероятно, что в октябре-декабре компания выпустит Android 16.1.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Google
Cсылки по теме:
В Windows появился удобный обмен файлами с Android по Wi-Fi. Кабель больше не нужен!
Telegram для Android получил четыре суперполезные опции. Владельцы айфонов завидуют
Астрологи объявили неделю Android-флагманов: Qualcomm представила чип Snapdragon 8 Elite

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также