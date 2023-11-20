Внезапно: Apple готовит MacBook с SIM-картой

Олег

MacBook

Фото: Apple

Компания Apple оснастит свои ноутбуками слотами для SIM-карт. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, подробностями поделился Марк Гурман, инсайдер и аналитик Bloomberg. Он уверен, что в грядущих MacBook наконец появится сотовый модем и слот для SIM-карты — элемент, за отсутствие которого периодически критикуют компанию.

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Ожидается, что Apple добавит в ноутбуки модем собственного производства. Слухи о его разработке ходят с 2018 года, но пока что деталь не была замечена ни в одном «яблочном» девайсе. Судя по всему, компания не хочет зависеть от сторонних брендов и оснастит MacBook слотом под SIM только когда будет готов её собственный модуль.

Гурман ожидает увидеть MacBook с SIM не ранее 2028 года — после того, как чип «обкатают» на iPad и Apple Watch. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4334
Gabriel
Мобильный моего макбука….)
Вчера в 20:46
#
+233
Gandalf2021
Планируют выйти на рынок связи в качестве оператора к 28-му году…
Вчера в 21:38
#
tellurian
+4778
tellurian
Может тогда лучше есим?
Вчера в 22:15
#
–973
NYX tellurian
О. Это ещё лет 5 надо подождать. У эпол позднее зажигание
Вчера в 22:37
#
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