Внезапно: Apple готовит MacBook с SIM-картой

Фото: Apple



Компания Apple оснастит свои ноутбуками слотами для SIM-карт. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, подробностями поделился Марк Гурман, инсайдер и аналитик Bloomberg. Он уверен, что в грядущих MacBook наконец появится сотовый модем и слот для SIM-карты — элемент, за отсутствие которого периодически критикуют компанию.







Ожидается, что Apple добавит в ноутбуки модем собственного производства. Слухи о его разработке ходят с 2018 года, но пока что деталь не была замечена ни в одном «яблочном» девайсе. Судя по всему, компания не хочет зависеть от сторонних брендов и оснастит MacBook слотом под SIM только когда будет готов её собственный модуль.



Гурман ожидает увидеть MacBook с SIM не ранее 2028 года — после того, как чип «обкатают» на iPad и Apple Watch.