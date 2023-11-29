Внезапно: Apple готовит сразу четыре гарнитуры Vision на любой вкус и кошелек

Олег

Фото: iMore
Фото: iMore 


Компания Apple готовится выпустить не одну, а сразу несколько гарнитур смешанной реальности Vision. Об этом пишет iMore.

Согласно источнику, подробностями о предполагаемых планах Apple поделился достойный доверия инсайдер из DigiTimes. Он сообщает, что после релиза Apple Vision Pro очень скоро будет представлено второе поколение гарнитуры в двух вариациях — подешевле и подороже.

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Но самым любопытным релизом станет еще одна, максимально доступная версия Vision. Сообщается, что «стоимость производства доступной версии вдвое меньше, чем у Vision Pro первого поколения», а это значит, что и стоить она должна гораздо дешевле оригинальной гарнитуры.

Если предположить двукратную разницу в розничной цене, то самая доступная Vision будет стоит от $1750, что значительно повышает её привлекательность и шансы на массовый успех. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

kardigan
+3254
kardigan
Совсем не дорого!
час назад в 15:33
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