Внезапно: Apple готовит сразу четыре гарнитуры Vision на любой вкус и кошелек

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Компания Apple готовится выпустить не одну, а сразу несколько гарнитур смешанной реальности Vision. Об этом пишет iMore.



Согласно источнику, подробностями о предполагаемых планах Apple поделился достойный доверия инсайдер из DigiTimes. Он сообщает, что после релиза Apple Vision Pro очень скоро будет представлено второе поколение гарнитуры в двух вариациях — подешевле и подороже.







Но самым любопытным релизом станет еще одна, максимально доступная версия Vision. Сообщается, что «стоимость производства доступной версии вдвое меньше, чем у Vision Pro первого поколения», а это значит, что и стоить она должна гораздо дешевле оригинальной гарнитуры.



Если предположить двукратную разницу в розничной цене, то самая доступная Vision будет стоит от $1750, что значительно повышает её привлекательность и шансы на массовый успех.