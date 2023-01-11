Внезапно: Apple хочет оснастить будущие Apple Watch и iPhone собственными дисплеями

Начиная с 2024 года компания планирует использовать собственные дисплеи в своих гаджетах, сообщает Bloomberg. Этот переход позволит Apple меньше полагаться на Samsung и LG.
По данным издания, первым девайсом с собственным экраном micro-LED станут новые Apple Watch Ultra, которые выйдут в конце 2024 года или в начале 2025 года. Вслед за часами такие дисплеи получат iPhone и другие устройства компании. Скорее всего, панели будут изготовлены сторонним поставщиком, но разработкой и контролем займётся Apple.
В последние годы Apple прилагает огромные усилия для создания собственных компонентов для iPhone, iPad и Mac, чтобы сократить зависимость от некоторых поставщиков. Компания уже выпускает собственные чипы серии A и M для смартфонов и компьютеров, а также разрабатывает модемы, которые позволят ей отказаться от услуг Qualcomm и Broadcom.
Напомним, что дисплеи micro-LED обеспечат более яркие и насыщенные цвета, а также улучшенные углы обзора по сравнению с обычными OLED-панелями. Журналисты Bloomberg отмечают, что такие экраны «заставляют контент выглядеть так, как будто он нарисован поверх стекла».
Днём ранее главный аналитик DSCC Росс Янг также заявил о выходе Apple Watch с дисплеем micro-LED в 2025 году.
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