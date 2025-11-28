Внезапно: Apple вернёт процессоры Intel в MacBook







Последние 5 лет все компьютеры Mac работают на чипах, разработанных Apple, но сегодня аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил о планах компании по возобновлению сотрудничества с Intel.

По словам Куо, Intel начнёт поставки младших чипов M-серии уже в середине 2027 года. Если этот инсайд окажется верным, Intel будет поставлять Apple базовые чипы M6 и M7 для будущих MacBook Air, iPad Air и iPad Pro. Сильно расстраиваться пока не стоит, поскольку Intel не будет разрабатывать их самостоятельно, а просто поможет Apple с производством. При этом TSMC продолжит поставлять большую часть чипов M-серии.Куо считает, что решение Apple использовать Intel для производства некоторых чипов серии M удовлетворит стремление администрации Трампа к продукции с маркировкой «Сделано в США», а также поможет компании диверсифицировать свою цепочку поставок.