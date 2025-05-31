Внезапно: даже базовый iPhone 17 станет больше







Вице-президент аналитической фирмы Counterpoint Research Росс Янг официально заявил, что Вице-президент аналитической фирмы Counterpoint Research Росс Янг официально заявил, что Apple увеличит диагональ дисплея iPhone 17 до 6,3 дюйма. Получается, что последним «компактным» смартфоном в модельном ряду останется iPhone 16 с 6,1-дюймовым экраном. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Ранее в сети уже появлялись подобные инсайды, но без подтверждения авторитетных источников. Теперь, когда это подтвердил Росс Янг, в увеличении габаритов iPhone 17 можно не сомневаться. Размеры iPhone 17 будут идентичны iPhone 17 Pro. В последний раз такой подход наблюдался в iPhone 15 и 15 Pro.При этом ожидается, что iPhone 17 Air, который должен заменить iPhone 16 Plus, получит 6,6-дюймовый дисплей. Это немного меньше, чем 6,7-дюймовый у Plus-версии.Теперь осталось дождаться релиза новых смартфонов этой осенью.