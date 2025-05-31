Внезапно: даже базовый iPhone 17 станет больше

Вице-президент аналитической фирмы Counterpoint Research Росс Янг официально заявил, что Apple увеличит диагональ дисплея iPhone 17 до 6,3 дюйма. Получается, что последним «компактным» смартфоном в модельном ряду останется iPhone 16 с 6,1-дюймовым экраном.
При этом ожидается, что iPhone 17 Air, который должен заменить iPhone 16 Plus, получит 6,6-дюймовый дисплей. Это немного меньше, чем 6,7-дюймовый у Plus-версии.
Теперь осталось дождаться релиза новых смартфонов этой осенью.
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