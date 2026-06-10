Внезапно: Джастин Бибер заставил Кука изменить эту функцию в iOS 27

В прошлом году американский певец Джастин Бибер пожаловался в социальных сетях на расположение кнопки диктовки в текстовом поле приложения «Сообщения» на iPhone. В частности, он сказал, что постоянно случайно нажимал кнопку диктовки после отправки сообщения, поскольку она отображалась в том же месте, что и кнопка отправки. И спустя год Apple решила его проблему.Инженерам, разработчикам и величайшим умам в Купертино потребовалось создавать новую версию операционной системы, чтобы добавить эту настройку. Видимо, в условную iOS 26.х её интегрировать не получилось. Зато в iOS 27 можно отключить кнопку диктовки. Для этого нужно зайти в приложение «Настройки» в разделе «Приложения» найти «Сообщения» > «Показывать в текстовом поле» > «Ничего».Больше никаких случайных голосовых Джастин Бибер не отправит. Осталось только дождаться релиза iOS 27 в сентябре.