Внезапно: фотографии с iPhone теперь можно выгружать в облако Xiaomi Cloud







Пользователи гаджетов Apple теперь могут создавать резервные копии и получать доступ к своим фотографиям на iPhone напрямую через Xiaomi Cloud. Для этого компания Xiaomi выпустила обновлённое приложение для iOS.

Пользователи гаджетов Apple теперь могут создавать резервные копии и получать доступ к своим фотографиям на iPhone напрямую через Xiaomi Cloud. Для этого компания Xiaomi выпустила обновлённое приложение для iOS.

В Xiaomi Interconnectivity версии 1.7.2 представлена ​​полная поддержка облачных фотоальбомов для пользователей ‌iPhone‌ и iPad (с iOS 14.0 или новее). Владельцы этих девайсов теперь могут синхронизировать все свои библиотеки фотографий напрямую с Xiaomi Cloud. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Ранее приложение Xiaomi Interconnectivity для iOS включало в себя базовые инструменты, такие как передача файлов и обнаружение устройств между оборудованием Apple и Xiaomi с использованием одной и той же учетной записи Mi.