Внезапно: фотографии с iPhone теперь можно выгружать в облако Xiaomi Cloud

Пользователи гаджетов Apple теперь могут создавать резервные копии и получать доступ к своим фотографиям на iPhone напрямую через Xiaomi Cloud. Для этого компания Xiaomi выпустила обновлённое приложение для iOS.
В Xiaomi Interconnectivity версии 1.7.2 представлена полная поддержка облачных фотоальбомов для пользователей iPhone и iPad (с iOS 14.0 или новее). Владельцы этих девайсов теперь могут синхронизировать все свои библиотеки фотографий напрямую с Xiaomi Cloud.
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