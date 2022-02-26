Компания Google неожиданно начала исполнять российское законодательство для иностранных лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Роскомнадзора.
Согласно источнику, Google выполнила первое из нескольких требований нового законопроекта «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации», который обычно называют «законом о приземлении». На сайте Роскомнадзора указано, что Google зарегистрировала личный кабинет, при помощи которого власти могут по необходимости связаться с компанией.
Источник отмечает, что это только начало. Законопроект предписывает зарубежным компаниям не только создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, но еще и разместить на своем собственном сайте электронную форму для обратной связи. Кроме того, Google придется создать в России свое представительство, филиал или зарегистрировать юридическое лицо.
Почему компания выбрала такое тревожное и нестабильное время, чтобы начать исполнять требования Роскомнадзора, остается загадкой. Возможно, этот шаг говорит о том, что Google не хочет уходить из РФ и собирается как можно дольше работать с российскими пользователями.
Ранее мы рассказали, что на территории РФ начались перебои в работе Apple Pay, Google Pay, Instagram и Facebook. Кроме того, Дмитрий Рогозин не удержался и устроил «заварушку» в Twitter с Илоном Маском.
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Уйди такие корпорации с дистанци и через некоторое время допустим тех же диванных противников войну станет непреодолимо меньше.
Получить в замен вторую северную корею западу ох как не нужно.