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Внезапно: игры для Windows работают на Mac лучше. Как такое вообще возможно?

Фархад


Несмотря на то, что macOS уже давно не испытывает недостатка в профессиональном софте, игровой сегмент по-прежнему остается её слабым местом. В последние годы Apple изо всех сил пытается изменить ситуацию с помощью Game Porting Toolkit — специального инструмента, который помогает разработчикам переносить Windows-игры на Mac. Но, как оказалось, этим активно пользуются и обычные геймеры, запускающие игры без официальных портов.

Журналист Macworld Филипе Эспозито протестировал бета-версию Game Porting Toolkit 4 на MacBook Pro с чипом M4 Pro и 24 ГБ оперативной памяти. Результаты оказались впечатляющими: в Grand Theft Auto V средняя частота кадров выросла примерно со 106 до 176 FPS по сравнению с прошлой версией инструмента. Это около 66% прироста производительности при тех же настройках графики и разрешении 2K, причем игра стабильно работала на средне-высоких пресетах.

Конечно же, столь заметный скачок наблюдается не во всех проектах. Однако новая версия Game Porting Toolkit в целом обеспечивает более высокую производительность и лучшую совместимость с Windows-играми. Это особенно важно для пользователей, которые хотят играть на Mac без установки Windows или поиска нативных версий игр.

Если Apple продолжит развивать Game Porting Toolkit такими темпами, у игровых студий появится еще больше причин портировать свои проекты на macOS. А владельцы компьютеров Apple смогут запускать все больше современных игр без серьезных компромиссов по производительности.
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Источник:
MacWorld
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