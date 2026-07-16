Внезапно: игры для Windows работают на Mac лучше. Как такое вообще возможно?

Несмотря на то, что macOS уже давно не испытывает недостатка в профессиональном софте, игровой сегмент по-прежнему остается её слабым местом. В последние годы Apple изо всех сил пытается изменить ситуацию с помощью Game Porting Toolkit — специального инструмента, который помогает разработчикам переносить Windows-игры на Mac. Но, как оказалось, этим активно пользуются и обычные геймеры, запускающие игры без официальных портов.Журналист Macworld Филипе Эспозито протестировал бета-версию Game Porting Toolkit 4 на MacBook Pro с чипом M4 Pro и 24 ГБ оперативной памяти. Результаты оказались впечатляющими: в Grand Theft Auto V средняя частота кадров выросла примерно со 106 до 176 FPS по сравнению с прошлой версией инструмента. Это около 66% прироста производительности при тех же настройках графики и разрешении 2K, причем игра стабильно работала на средне-высоких пресетах.Конечно же, столь заметный скачок наблюдается не во всех проектах. Однако новая версия Game Porting Toolkit в целом обеспечивает более высокую производительность и лучшую совместимость с Windows-играми. Это особенно важно для пользователей, которые хотят играть на Mac без установки Windows или поиска нативных версий игр.Если Apple продолжит развивать Game Porting Toolkit такими темпами, у игровых студий появится еще больше причин портировать свои проекты на macOS. А владельцы компьютеров Apple смогут запускать все больше современных игр без серьезных компромиссов по производительности.