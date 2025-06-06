Внезапно: iPhone можно использовать вместо веб-камеры для Nintendo Switch 2

Фархад

NS2

Наверняка вы уже знаете, что одной из ключевых новых функций консоли Nintendo Switch 2 стал встроенный мессенджер GameChat, который позволяет до 12 пользователям участвовать в видеочатах одновременно, даже если они играют в разные игры.

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Сама Nintendo предлагает докупить официальную камеру для Switch 2 или лицензированный девайс от сторонних брендов. Такие аксессуары можно подключить через порт USB-C. Но оказывается, что iPhone также справляется с этой задачей.

Энтузиаст Найлз Митчелл поделился демонстрацией своего сетапа Switch-iPhone. Он использовал кабель HDMI-USB-C и кабель-конвертер HDMI для подключения. По его словам, аксессуары обошлись всего в $30. Ну, а iPhone отлично подходит для таких видеочатов.

Отметим, что к Nintendo Switch 2 также можно подключить любую мышь по USB, что упрощает геймплей в шутерах и стратегиях.
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Источник:
MacRumors
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