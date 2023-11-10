Внезапно: iPhone SE-4 будет похож на iPhone 14 и его захотят все

Олег

iPhone SE 4

Фото: MacRumors

Компания Apple продолжает разрабатывать iPhone SE 4-го поколения. Об этом пишет MacRumors.

Ранее слухи об этом смартфоне уже появлялись, но потом инсайдеры сообщили, что планы по релизу iPhone SE отложены Apple на неопределенный срок. Теперь открылась несколько иная информация.

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Согласно источнику, Apple продолжает активно работать над обновлением своего бюджетного айфона. В предыдущих утечках сообщалось, что смартфон получит корпус iPhone XR / 11, однако самая свежая информация указывает на iPhone 14 как «донора» для дизайна «СЕ-шки». Это отличная новость, так как смартфон будет выглядеть гораздо современнее. 

В сеть утекли габариты будущей бюджетки Apple, и они точно совпадают с размерами iPhone 14. «Плоский» дизайн тоже сохранится, при этом новинка будет на 6 грамм легче.

Что касается других параметров, то iPhone SE-4 получит модуль Face ID и одну основную камеру разрешением 48 Мп. Последняя подробность указывается в документации Apple как главное отличие будущей новинки от iPhone 14. А еще в iPhone SE будет порт USB-С и кнопка действия. 

По сути, мы можем получить «прокачанную» версию iPhone 14 по гораздо более привлекательной цене. В таком случае iPhone SE 4-го поколения станет отличным выбором для тех, кому не нужны три камеры и самая топовая производительность. 

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Источник:
MacRumors
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