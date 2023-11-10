Внезапно: iPhone SE-4 будет похож на iPhone 14 и его захотят все

Фото: MacRumors



Компания Apple продолжает разрабатывать iPhone SE 4-го поколения. Об этом пишет MacRumors.



Ранее слухи об этом смартфоне уже появлялись, но потом инсайдеры сообщили, что



Компания Apple продолжает разрабатывать iPhone SE 4-го поколения. Об этом пишет MacRumors.Ранее слухи об этом смартфоне уже появлялись, но потом инсайдеры сообщили, что планы по релизу iPhone SE отложены Apple на неопределенный срок. Теперь открылась несколько иная информация.



Согласно источнику, Apple продолжает активно работать над обновлением своего бюджетного айфона. В предыдущих утечках сообщалось, что смартфон получит корпус iPhone XR / 11, однако самая свежая информация указывает на iPhone 14 как «донора» для дизайна «СЕ-шки». Это отличная новость, так как смартфон будет выглядеть гораздо современнее.



В сеть утекли габариты будущей бюджетки Apple, и они точно совпадают с размерами iPhone 14. «Плоский» дизайн тоже сохранится, при этом новинка будет на 6 грамм легче.



Что касается других параметров, то iPhone SE-4 получит модуль Face ID и одну основную камеру разрешением 48 Мп. Последняя подробность указывается в документации Apple как главное отличие будущей новинки от iPhone 14. А еще в iPhone SE будет порт USB-С и кнопка действия.

По сути, мы можем получить «прокачанную» версию iPhone 14 по гораздо более привлекательной цене. В таком случае iPhone SE 4-го поколения станет отличным выбором для тех, кому не нужны три камеры и самая топовая производительность.