Внезапно: iPhone SE 4 разочарует всех, кто ждет его и хочет купить

Олег

iPhone SE 64 Gb


Новый инсайд в преддверие релиза iPhone SE 4 касается встроенной памяти и способен заставить всех «ждунов» подумать дважды, прежде чем купить новинку. Подробности пишут в Phone Arena.

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Согласно источнику, iPhone SE 4 может получить накопитель емкостью всего 64 Гб в базовой версии. Инсайд попал в сеть от одного из китайских ритейлеров; причем до сих пор ни одна утечка не сообщала о накопителях в будущих SE-шках. Если в базе смартфон (которому пророчат ценник в $499) действительно получит 64 Гб, то следующий шаг будет 256 Гб и доплатить до него обычно нужно около $100.

Фото: Phone Arena
Фото: Phone Arena

Существовать в 2025 году с 64 гигабайтами на борту сможет не каждый, а за 600 долларов новинка уже не выглядит такой привлекательной. Здесь стоит отметить, что последним смартфоном с базой в 64 Гб был iPhone 12, а все последующие модели имели на борту минимум 128 Гб.

Подавляющее большинство других инсайдов сообщают нам крайне вдохновляющие подробности о грядущей новинке, которую (возможно) анонсировал сам Тим Кук. Долгожданный iPhone SE 4 станет оптимальным выбором как по внешнему оформлению, так и по «железу», если Apple не заломит чрезмерно высокий ценник. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

kardigan
+3900
kardigan
На ходу переобуваетесь
час назад в 19:01
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Dmitriy
+1237
Dmitriy
Тупо на слухах устраиваются такие разборки... Детский сад.
11 минут назад
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