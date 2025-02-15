Внезапно: iPhone SE 4 разочарует всех, кто ждет его и хочет купить

Новый инсайд в преддверие релиза iPhone SE 4 касается встроенной памяти и способен заставить всех «ждунов» подумать дважды, прежде чем купить новинку. Подробности пишут в Phone Arena.

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