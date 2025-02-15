Внезапно: iPhone SE 4 разочарует всех, кто ждет его и хочет купить

Новый инсайд в преддверие релиза iPhone SE 4 касается встроенной памяти и способен заставить всех «ждунов» подумать дважды, прежде чем купить новинку. Подробности пишут в Phone Arena.
Фото: Phone Arena
Существовать в 2025 году с 64 гигабайтами на борту сможет не каждый, а за 600 долларов новинка уже не выглядит такой привлекательной. Здесь стоит отметить, что последним смартфоном с базой в 64 Гб был iPhone 12, а все последующие модели имели на борту минимум 128 Гб.
Подавляющее большинство других инсайдов сообщают нам крайне вдохновляющие подробности о грядущей новинке, которую (возможно) анонсировал сам Тим Кук. Долгожданный iPhone SE 4 станет оптимальным выбором как по внешнему оформлению, так и по «железу», если Apple не заломит чрезмерно высокий ценник.
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