Внезапно: люди отказываются покупать iPhone 16e, и с ними сложно не согласиться

Олег

iPhone 16e


Европейская аналитическая компания подсчитала, насколько успешным оказался запуск «бюджетной» модели iPhone 16e в плане покупательского спроса. Результат оказался неоднозначным.

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С одной стороны, смартфон в целом продается и находится в десятке самых продаваемых в Европе. Скорее всего, дело в его цене: это просто самый доступный айфон из свежих моделей прямо сейчас. Но ценник сыграл с ним и плохую шутку — показатели продаж 16e очень далеки до успеха iPhone SE.

По данным Counterpoint Research, сейчас iPhone 16e занимает 9 строчку из топ-10 продаваемых в ЕС смартфонов. Его продажи составляют 8% от всех айфонов в Европе и 2% от смартфонов в целом. При этом iPhone SE (2022) — мягко говоря, не самая прорывная и очень спорная была модель — занимал 6 строчку в топ-10 и приносил Apple целых 12% от всех продаж айфонов в ЕС. Второе поколение SE (2020) и вовсе было на 3 месте, а его продажи составляли 19% от всех айфонов.

Аналитики считают (и с ними сложно не согласиться), что всё дело в ценнике. Чем дороже становился «бюджетный» айфон, тем хуже его покупали. Судите сами: iPhone SE (2020) стартовал за 479 евро, SE (2022) — за 519 евро, а 16e — за 699 евро. Очевидно, что потенциальные покупатели видят все меньше причин покупать недо-айфон, когда можно добавить совсем немного и взять базовую номерную модель без урезанных фич. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+4004
kardigan
Что и требовалось доказать. Лучше добавить и в принципе не так много и получить нормальный телефон.
8 минут назад
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