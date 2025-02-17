Внезапно: MacBook Pro получит новый чип M5 раньше iPad Pro







Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple представит новое поколение чипов M5 этой осенью, а первыми устройствами на этой платформе станут ноутбуки MacBook Pro. До iPad Pro чипы M5 доберутся только в первой половине 2026 года. Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple представит новое поколение чипов M5 этой осенью, а первыми устройствами на этой платформе станут ноутбуки MacBook Pro. До iPad Pro чипы M5 доберутся только в первой половине 2026 года. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Интересно, что до этого Гурман прогнозировал дебют чипов M5 в планшетах, а затем их появление в ноутбуках. Напомним, что в прошлом году Apple придерживалась именно такого графика — компания представила свой чип M4 в обновлённом iPad Pro в мае 2024 года, а MacBook Pro получили эти процессоры в октябре.Гурман также добавил, что перед выпуском моделей MacBook Pro с M5 Apple представит обновлённые Mac Studio и Mac Pro с чипами серии M4. Эти девайсы могут появиться на Всемирной конференции разработчиков Apple в июне.Ожидается, что чипы M5 предложат усовершенствованную архитектуру ARM и будут производиться с использованием передового 3-нм техпроцесса TSMC, поскольку Apple уже отказалась от более нового 2-нм техпроцесса из соображений экономии. Тем не менее, топовые версии M5 будут значительно отличаться от M4 за счёт перехода на технологию System on Integrated Chip (SoIC).