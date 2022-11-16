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Внезапно: Microsoft раздаёт халявные подписки на Apple TV+ и Apple Music

Фархад

Xbox Apple

Компания Microsoft объявила о расширении своей подписки Xbox Game Pass Ultimate — теперь активные пользователи могут получить бесплатные пробные версии Apple TV+ и Apple Music сроком на три месяца.

Как обычно, бесплатные пробные версии доступны только новым пользователям, ранее не оформлявшим подписки на Apple Music или Apple TV+.

Запросить халявные подписки можно прямо на консоли Xbox или в приложении Xbox для Windows — система перенаправит вас на сайт Apple для активации. Сама акция продлится до 31 марта 2023 года.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+4053
Gabriel
Расширение пользовательской базы)
час назад в 19:28
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Seagull
–460
Seagull
Чем filmix не устраивает?
41 минуту назад
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