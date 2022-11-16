Внезапно: Microsoft раздаёт халявные подписки на Apple TV+ и Apple Music

Компания Microsoft объявила о расширении своей подписки Xbox Game Pass Ultimate — теперь активные пользователи могут получить бесплатные пробные версии Apple TV+ и Apple Music сроком на три месяца.Как обычно, бесплатные пробные версии доступны только новым пользователям, ранее не оформлявшим подписки на Apple Music или Apple TV+.Запросить халявные подписки можно прямо на консоли Xbox или в приложении Xbox для Windows — система перенаправит вас на сайт Apple для активации. Сама акция продлится до 31 марта 2023 года.