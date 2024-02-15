Внезапно: пользователи Android больше не хотят переходить на iPhone. Что случилось?

Олег

iPhone 15 pro

Фото: 9to5Google 

В сети появилась статистика переходов пользователей с Android на iOS. Её опубликовали в 9to5Google.

Согласно источнику, в 2023 году впервые за последнее время наблюдается спад интереса к айфонам. Если в 2022-м около 15% покупателей новых iPhone сообщили, что переходят с Android-смартфона, то в прошлом году таких людей набралось всего 13%. В прошлые пять лет показатель миграции Android → iOS обычно рос, но теперь наблюдается спад интереса.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Скорее всего, это обуcловлено тем, что Android-смартфоны с каждым годом становятся всё менее глючными и более стабильными. При этом iPhone в целом стагнирует, не демонстрируя ничего революционно нового. Возможно, после нововведений в iOS 17.4, связанных с законами Евросоюза, случаев миграции станет побольше. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Google
Cсылки по теме:
На Android приходит главная фича iPhone, iPad и Mac. «Яблочное рабство» уйдет в прошлое
Блогер сравнил iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra в лоб. Вот что из этого получилось
Блогер заморозил iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra и Google Pixel 8 Pro. Вот что с ними стало

Рекомендации

Рекомендации

Apple придумала идеальный способ лишить нас самой желанной функции iPhone и iOS
Платить айфоном в магазинах России стало еще проще
Android 14 лишился полезнейшей опции. Подумайте, стоит ли обновляться
Власти придумали идеальный способ заставить россиян отказаться от iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии