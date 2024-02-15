Внезапно: пользователи Android больше не хотят переходить на iPhone. Что случилось?

Фото: 9to5Google



В сети появилась статистика переходов пользователей с Android на iOS. Её опубликовали в 9to5Google.



Согласно источнику, в 2023 году впервые за последнее время наблюдается спад интереса к айфонам. Если в 2022-м около 15% покупателей новых iPhone сообщили, что переходят с Android-смартфона, то в прошлом году таких людей набралось всего 13%. В прошлые пять лет показатель миграции Android → iOS обычно рос, но теперь наблюдается спад интереса.







Скорее всего, это обуcловлено тем, что Android-смартфоны с каждым годом становятся всё менее глючными и более стабильными. При этом iPhone в целом стагнирует, не демонстрируя ничего революционно нового. Возможно, после нововведений в iOS 17.4, связанных с законами Евросоюза, случаев миграции станет побольше.