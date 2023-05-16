Внезапно: Samsung начнёт покупать дисплеи для своих телевизоров у… LG

Фархад
Samsung TV

Южнокорейская компания Samsung — один из крупнейших производителей телевизоров в мире, но на самом деле не выпускает модели с OLED-дисплеями аж с 2015 года. Бренд сделал ставку на свои QLED-панели, которые намного ближе к LCD как по стоимости, так и по качеству. Кроме того, компания быстрыми темпами развивает технологию microLED, но такие девайсы пока непомерно дорогие и доступны только в гигантских диагоналях.

Теперь Samsung начнёт закупать OLED-дисплеи у LG, чтобы охватить рынок премиум-класса с помощью новых моделей. По данным Reuters, компании уже заключили сделку, в рамках которой Samsung купит 2 млн 77- и 83-дюймовых OLED-панелей высокого класса в 2024 году, 3 млн в 2025 году и 5 млн в 2026 году.

На текущий момент более 50% рынка OLED-телевизоров принадлежит LG, на втором месте Sony с 26%, а остальные производители разделили между собой оставшиеся 23%. Интересно, что Sony также получает свои панели от LG.

Одна из причин, по которой Samsung решила резко сменить стратегию по выпуску OLED-телевизоров, связана с жёсткой конкуренцией со стороны китайских брендов в сегменте LCD-дисплеев.
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Источник:
Reuters
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Комментарии

+104
crubs
алле, самсунг уже 2 года закупает олед панели у lg. прискорбно, что вы об этом не знали
Сегодня в 07:36
#
tellurian
+5043
tellurian crubs
Вчера было объявлено новое соглашение.

Буду покупать дорогие модели.

SEOUL, May 16 (Reuters) — South Korea's LG Display Co Ltd (034220.KS) will start supplying high-end TV panels to Samsung Electronic Co Ltd (005930.KS) from as early as this quarter, three sources said, in a deal that would help the loss-making flat-screen maker turn profitable.
Сегодня в 09:30
#
tellurian
+5043
tellurian crubs
LG Display aims to supply 2 million units next year and boost shipments to 3 million and 5 million units in subsequent years, two sources with direct knowledge of the matter said. Initial supplies to Samsung would likely be 77-inch and 83-inch white OLED (WOLED) TV panels.
Сегодня в 09:31
#
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