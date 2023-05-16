Внезапно: Samsung начнёт покупать дисплеи для своих телевизоров у… LG

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Южнокорейская компания Samsung — один из крупнейших производителей телевизоров в мире, но на самом деле не выпускает модели с OLED-дисплеями аж с 2015 года. Бренд сделал ставку на свои QLED-панели, которые намного ближе к LCD как по стоимости, так и по качеству. Кроме того, компания быстрыми темпами развивает технологию microLED, но такие девайсы пока непомерно дорогие и доступны только в гигантских диагоналях.Теперь Samsung начнёт закупать OLED-дисплеи у LG, чтобы охватить рынок премиум-класса с помощью новых моделей. По данным Reuters, компании уже заключили сделку, в рамках которой Samsung купит 2 млн 77- и 83-дюймовых OLED-панелей высокого класса в 2024 году, 3 млн в 2025 году и 5 млн в 2026 году.На текущий момент более 50% рынка OLED-телевизоров принадлежит LG, на втором месте Sony с 26%, а остальные производители разделили между собой оставшиеся 23%. Интересно, что Sony также получает свои панели от LG.Одна из причин, по которой Samsung решила резко сменить стратегию по выпуску OLED-телевизоров, связана с жёсткой конкуренцией со стороны китайских брендов в сегменте LCD-дисплеев.