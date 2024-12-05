Внезапно: Samsung поможет Apple прокачать ИИ в iPhone

Фархад



Компания Apple ведёт переговоры с Samsung об изменении производственного процесса оперативной памяти для iPhone — она хочет расширить пропускную способность, чтобы смартфоны лучше обрабатывали ИИ-задачи.

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Пока большинство вендоров стремится использовать оперативную память и процессор в одном чипсете, Apple собирается пойти другим путём. Чтобы обеспечить больший объём оперативной памяти, а также ускорить доступ к памяти для задач Apple Intelligence, компания хочет разместить оперативную память и процессор на отдельных чипах.

По данным The Elec, Apple попросила Samsung изучить вопрос компоновки памяти DRAM, используемой в iPhone. Проблема в том, что нахождение в текущих чипсетах разгон происходит только до определённого момента, поскольку всё упирается в физический размер микросхемы. Чтобы использовать более быструю оперативную память, Apple хочет увеличить габариты модулей DRAM. Но это приведёт к редизайну архитектуры самих чипов.

Источники отмечают, что Apple могла бы выбрать тип памяти с высокой пропускной способностью (HB), который часто используется в серверах. Но она физически не вместится в iPhone.

В свою очередь, Samsung планирует запустить производство нового типа памяти к релизу iPhone 18 в 2026 году.
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Источник:
AppleInsider
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