Внезапно: Samsung поможет Apple прокачать ИИ в iPhone







Компания Apple ведёт переговоры с Samsung об изменении производственного процесса оперативной памяти для iPhone — она хочет расширить пропускную способность, чтобы смартфоны лучше обрабатывали ИИ-задачи. Компания Apple ведёт переговоры с Samsung об изменении производственного процесса оперативной памяти для iPhone — она хочет расширить пропускную способность, чтобы смартфоны лучше обрабатывали ИИ-задачи. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пока большинство вендоров стремится использовать оперативную память и процессор в одном чипсете, Apple собирается пойти другим путём. Чтобы обеспечить больший объём оперативной памяти, а также ускорить доступ к памяти для задач Apple Intelligence, компания хочет разместить оперативную память и процессор на отдельных чипах.По данным The Elec, Apple попросила Samsung изучить вопрос компоновки памяти DRAM, используемой в iPhone. Проблема в том, что нахождение в текущих чипсетах разгон происходит только до определённого момента, поскольку всё упирается в физический размер микросхемы. Чтобы использовать более быструю оперативную память, Apple хочет увеличить габариты модулей DRAM. Но это приведёт к редизайну архитектуры самих чипов.Источники отмечают, что Apple могла бы выбрать тип памяти с высокой пропускной способностью (HB), который часто используется в серверах. Но она физически не вместится в iPhone.В свою очередь, Samsung планирует запустить производство нового типа памяти к релизу iPhone 18 в 2026 году.