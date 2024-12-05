Внезапно: Samsung поможет Apple прокачать ИИ в iPhone

Компания Apple ведёт переговоры с Samsung об изменении производственного процесса оперативной памяти для iPhone — она хочет расширить пропускную способность, чтобы смартфоны лучше обрабатывали ИИ-задачи.
По данным The Elec, Apple попросила Samsung изучить вопрос компоновки памяти DRAM, используемой в iPhone. Проблема в том, что нахождение в текущих чипсетах разгон происходит только до определённого момента, поскольку всё упирается в физический размер микросхемы. Чтобы использовать более быструю оперативную память, Apple хочет увеличить габариты модулей DRAM. Но это приведёт к редизайну архитектуры самих чипов.
Источники отмечают, что Apple могла бы выбрать тип памяти с высокой пропускной способностью (HB), который часто используется в серверах. Но она физически не вместится в iPhone.
В свою очередь, Samsung планирует запустить производство нового типа памяти к релизу iPhone 18 в 2026 году.