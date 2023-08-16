Внезапно: Samsung решила обновить кучу старых гаджетов до One UI 5.1.1

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Южнокорейский производитель техники объявил о скором выходе масштабного обновления One UI 5.1.1 для старых моделей складных смартфонов, планшетов и смарт-часов.С выходом One UI 5.1.1 старые складные устройства получат несколько топовых функций, которые дебютировали в Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5, включая настраиваемую панель инструментов для режима Flex Mode, а также улучшенный многооконный режим, который не прерывает воспроизведение мультимедиа при запуске нового приложения.Ещё одна полезная функция — скрытые всплывающие окна в многооконном режиме. Она станет доступна владельцам Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip5 и Galaxy Tab S8. Кроме того, на смартфонах и планшетах появится возможность перетаскивать файлы двумя руками.На смарт-часах Galaxy Watch5 и Galaxy Watch4 появится функция мониторинга сна, новые циферблата и функции управления камерой смартфона.Первыми апдейт получат прошлогодние Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 — релиз запланирован на август, а пользователи Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Flip смогут обновиться к концу года. В число поддерживаемых планшетов вошли модели Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra, Galaxy Tab S7/S7+/S7 FE, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab Active 3 и Galaxy Tab Active 4 Pro.