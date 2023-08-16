Внезапно: Samsung решила обновить кучу старых гаджетов до One UI 5.1.1

Фархад
One UI 5.1.1

Южнокорейский производитель техники объявил о скором выходе масштабного обновления One UI 5.1.1 для старых моделей складных смартфонов, планшетов и смарт-часов.

One UI 5.1.1

С выходом One UI 5.1.1 старые складные устройства получат несколько топовых функций, которые дебютировали в Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5, включая настраиваемую панель инструментов для режима Flex Mode, а также улучшенный многооконный режим, который не прерывает воспроизведение мультимедиа при запуске нового приложения.

One UI 5.1.1

Ещё одна полезная функция — скрытые всплывающие окна в многооконном режиме. Она станет доступна владельцам Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip5 и Galaxy Tab S8. Кроме того, на смартфонах и планшетах появится возможность перетаскивать файлы двумя руками.

One UI 5.1.1

На смарт-часах Galaxy Watch5 и Galaxy Watch4 появится функция мониторинга сна, новые циферблата и функции управления камерой смартфона.

One UI 5.1.1

Первыми апдейт получат прошлогодние Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 — релиз запланирован на август, а пользователи Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Flip смогут обновиться к концу года. В число поддерживаемых планшетов вошли модели Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra, Galaxy Tab S7/S7+/S7 FE, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab Active 3 и Galaxy Tab Active 4 Pro.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

Руслан
–147
Руслан
СТАРЫЕ складные устройства? Fold поступил в продажу к ноябрю 2019г. Сейчас август 2023. Т.е. устройству 3г и 10мес — прям старьё! Да еще и за такие деньги. Система не обновлялась (уже вышла one ui 6), так еще и в качестве подачки обновляют на 5.1.1 Вот оно отношение гнусмаса к пользователям…
2 часа назад в 11:15
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