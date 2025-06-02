Внезапно: WWDC 2025 будет самой скучной за последние годы. А как же iOS 26 и полный редизайн?!

Олег

WWDC

Фото: Apple

В сети появились новые утечки касательно предстоящей летней конференции Apple для разработчиков софта. Говорят, мероприятие будет проходным и скучным.

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Согласно MacRumors, аналитик и инсайдер Марк Гурман напророчил «менее масштабную» конференцию WWDC 25 по сравнению с 2023 и 2024 годами. Напомним: два года назад вышла гарнитура Apple Vision Pro (которая оказалась провальной), а прошлым летом была представлена Apple Intelligence (которая тоже оказалась провальной).

«Никаких новых крупных устройств, готовых к поставке, нет», — Марк Гурман. 

Если WWDC 2025 будет скучнее, чем две прошлые конференции с настолько спорными релизами, то возникает масса вопросов. А как же переименование и редизайн iOS, iPadOS и macOS? Похоже, что мы их увидим, но на этом дело и ограничится:

«Обновленный пользовательский интерфейс, безусловно, станет выдающимся анонсом, даже если он рискует создать впечатление, что Apple застряла в прошлом», — Марк Гурман. 

Иными словами, Apple в очередной раз собирается «замазать глаза» инвесторам и фанатам обновлениями в интерфейсах своих ОС, чтобы скрыть отсутствие реальных прорывных продуктов и решений. Сотрудники Apple на условиях анонимности рассказали, что считают грядующую WWDC 25 «разочаровывающей» с точки зрения ИИ, так как компания «мало что сделает» для сокращения дистанции с конкурентами. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+4007
kardigan
Да apple.. печаль.
Может стоит съесть Кука?
2 часа назад в 17:11
#
tellurian
+2411
tellurian kardigan
Пора его убирать. Пока не поздно. Хотя, мы не знаем всей кухни, одет уже поздно?
час назад в 18:05
#
Mers
+5376
Mers kardigan
«Звоните Аборигену»😂
5 минут назад
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