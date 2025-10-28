Внезапный анонс: Dreame выпустила саундбары Pano S с Dolby Atmos и мощностью до 630 Вт







Популярный производитель пылесосов и фенов Dreame официально вышел на рынок домашнего аудио, выпустив свои первые модели саундбаров: Pano S1 и Pano S2. Обе модели поддерживают Dolby Atmos и оснащены Bluetooth 5.4 для беспроводной потоковой передачи музыки. Популярный производитель пылесосов и фенов Dreame официально вышел на рынок домашнего аудио, выпустив свои первые модели саундбаров: Pano S1 и Pano S2. Обе модели поддерживают Dolby Atmos и оснащены Bluetooth 5.4 для беспроводной потоковой передачи музыки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Dreame Pano S1 — 3.1.2-канальная звуковая панель общей мощностью 500 Вт. Она включает в себя основной блок с девятью динамиками и отдельный 6,5-дюймовый беспроводной сабвуфер. Основная панель оснащена тремя полнодиапазонными динамиками, тремя высокочастотными динамиками и двумя динамиками, направленными вверх. Dreame использовала композитные мембраны из растительных волокон в полнодиапазонных динамиках и высокочастотные динамики с шелковым куполом для улучшения качества звука во всем диапазоне частот (от 45 Гц до 20 кГц).Дизайн Pano S1 выполнен в стиле Баухаус, а сама акустика доступна в черном и сером цветах. Также модель оснащена светодиодным дисплеем на передней панели и портами HDMI (eARC), SPDIF, AUX и USB.Dreame Pano S2 — 5.1.2-канальная система, включающая в себя основной саундбар, 8-дюймовый беспроводной сабвуфер и два независимых тыловых динамика. Система оснащена 12 динамиками общей мощностью 630 Вт. Основной саундбар состоит из 3 полнодиапазонных, 2 высокочастотных и 2 направленных вверх динамиков. S2 охватывает частотный диапазон от 40 Гц до 20 кГц.Как и в S1, в нём используются композитные материалы на основе растительных волокон и шёлкового купола для улучшения чёткости и точности звучания во всём звуковом спектре. Для подключения предусмотрены порты HDMI 2.1 (eARC/ARC), оптический вход, AUX и USB.Младший Dreame Pano S1 оценён в 2199 юаней (~$309), а топовый Dreame Pano S2 — 4098 юаней (~$576). Скорее всего, скоро обе модели появятся на глобальном рынке.