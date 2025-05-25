Внутри новенькой Lada Vesta обнаружилось гениальное нововведение, и это не сарказм

Олег

Фото: Lada

Фото: Lada

В ходе тестирования обновленной Lada Vesta оказалось, что инженеры встроили в нее новый тип защиты. Он не позволит повредить мотор, КПП и сцепление при случайном несвоевременном запуске мотора.

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Нововведение обнаружил главред издания «За рулем» Максим Кадаков. Он поделился, что в Lada Vesta с 6-ступенчатой механической КПП обнаружил так называемую «защиту от дурака». Говоря просто, машина не будет запускать мотор, если рычаг КПП не находится в нейтральном положении, но не только.

Многие водители вместо стояночного тормоза (ручника) привыкли ставить машину на 1, 2 или заднюю передачу и уходить по своим делам. Вернувшись в авто, легко можно по запарке или по неопытности включить зажигание, не вернув рычаг в нейтраль. В новой «Весте» это сделать не получится: если КПП включена на 1 передачу, то при нажатии кнопки старта авто попросит перевести рычаг в нейтральное положение. Завести мотор не удастся даже с выжатым тормозом; а вот при нажатом тормозе и сцеплении зажигание сработает.

Скриншот

Подобная защита чаще встречается в машинах с АКПП, поэтому приятно видеть эту систему в отечественном авто на «механике». Правда, в базовой комплектации за 1,2 млн рублей её не будет: МКПП 6-ступка установлена в Vesta с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с., которая стоит от 1,8 млн рублей. 

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Источник:
За рулем
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Комментарии

kardigan
+4009
kardigan
Полезная вещь для идиотов.
Вчера в 11:11
#
Олег Воронин
+2375
Олег Воронин kardigan
Почему сразу идиотов?
Для неопытных. Ладу с салона часто покупают для новичков, для супруги или сына/дочери. Пока выработаешь свой алгоритм вождения, защита поможет не загубить авто
Вчера в 11:24
#
tellurian
+2413
tellurian kardigan
В немецких машинах при такой ситуации тоже самое. Конда стали делать электронное управление акпп и она при выключении зажигания сама в паркинг скидывается.
Вчера в 20:19
#
+271
Holldann
Неужели до сих пор такого не было? Часто пользуюсь всевозможными прокатными машинами в Европе и не только, и ни одна не заводится без нажатой педали сцепления. Даже когда рычаг в нейтрали.
Вчера в 11:15
#
Anatoly076
+324
Anatoly076
Да ладно, вот опять прорыв с опозданием в 15 лет! Надо же такое, Америку открыли, без сцепления не заводится! 🤣🤣🤣.

Походу кто-то не выполняет задачу по импортозамещению! Прокатился на иномарке…
Вчера в 13:49
#
Mers
+5369
Mers
Ни одного не знаю, кто бы ставил на вторую передачу😁
Вчера в 16:25
#
Mers
+5369
Mers Mers
А заднюю тем более🤣
Вчера в 16:26
#
Вася Вотафаков
+6263
Вася Вотафаков Mers
Автор статьи никогда не ездил на мешалке … поэтому слабо себе представляет на какую педерачу ставят когда уходят. Как и то зачем в принципе ставят на передачу в зимнее время.
Вчера в 18:25
#
tellurian
+2413
tellurian Mers
На механике некоторые ставят.
52 минуты назад
#
Tigrolik
+790
Tigrolik
Автор немного слоупок)
Вчера в 18:18
#
Вася Вотафаков
+6263
Вася Вотафаков
Такого даже в Майбахе нет 😆😆😆Д. Кларксон 😆👍
Вчера в 18:23
#
EDD
+559
EDD
Вот это технологии! Вот это инновации! Браво!
Вчера в 19:08
#
+7
AID_000281.1d5042e796b348a6b871ff7f01ce225f.1236
Это как на забор повесить датчик за 3 долл. сигнализирующий в режиме реального времени об открывании калитки ))
Зе бест, технология )
Вчера в 19:56
#