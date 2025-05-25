Внутри новенькой Lada Vesta обнаружилось гениальное нововведение, и это не сарказм

Фото: Lada



В ходе тестирования обновленной В ходе тестирования обновленной Lada Vesta оказалось, что инженеры встроили в нее новый тип защиты. Он не позволит повредить мотор, КПП и сцепление при случайном несвоевременном запуске мотора. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Нововведение обнаружил главред издания «За рулем» Максим Кадаков. Он поделился, что в Lada Vesta с 6-ступенчатой механической КПП обнаружил так называемую «защиту от дурака». Говоря просто, машина не будет запускать мотор, если рычаг КПП не находится в нейтральном положении, но не только.Многие водители вместо стояночного тормоза (ручника) привыкли ставить машину на 1, 2 или заднюю передачу и уходить по своим делам. Вернувшись в авто, легко можно по запарке или по неопытности включить зажигание, не вернув рычаг в нейтраль. В новой «Весте» это сделать не получится: если КПП включена на 1 передачу, то при нажатии кнопки старта авто попросит перевести рычаг в нейтральное положение. Завести мотор не удастся даже с выжатым тормозом; а вот при нажатом тормозе и сцеплении зажигание сработает.Подобная защита чаще встречается в машинах с АКПП, поэтому приятно видеть эту систему в отечественном авто на «механике». Правда, в базовой комплектации за 1,2 млн рублей её не будет: МКПП 6-ступка установлена в Vesta с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с., которая стоит от 1,8 млн рублей.