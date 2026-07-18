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Во Франции создан злой микродрон-киллер. Вы захотите его себе домой

Олег


Французский стартап придумал дрон, который охотится на комаров. О нем написали в Popsci. 

Согласно источнику, этот крошечный 40-граммовый квадрокоптер работает по принципу летучей мыши: он излучает ультразвук и с помощью сотен микрофонов улавливает эхо от взмахов крыльев насекомых. Система умеет отличать опасных вредителей от полезных пчел или бабочек. Как только цель найдена, беспилотник идет на таран и буквально перемалывает кровососа своими пропеллерами. Основатель компании Алекс Туссен уже показал первую успешную охоту в видеоролике, правда, пока его жертвой стала обычная моль.

Изначально дрон хотели оснастить видеокамерами, но они оказались слишком тяжелыми и требовали мощного процессора, поэтому инженер переключился на акустику. Создатели надеются, что их гаджет поможет победить малярию (что звучит скорее как красивый концепт, чем реальное средство от болезни). В будущем данные с приборов позволят составить подробные карты мест размножения вредителей, чтобы навсегда прогнать их из городов.



У дрона-комаркиллера есть серьезные минусы. Заряда батареи хватает всего на 3 минуты патрулирования, после чего требуется не менее получаса зарядки, а из-за постоянных столкновений с насекомыми пропеллеры быстро изнашиваются. Не говоря уже о том, что жужжание комаров сменяется идентичным звуком от дрона. «Душегуб» уже продается — либо за $1100 навсегда, либо за $50 в месяц по подписке. 
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Источник:
Popsci
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Комментарии (2)

+164
olegvl2
Молодцы, вместо того чтобы деньги на войны тратить, они что-то пытаются создать
19 июля 2026 в 07:45
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Bor™
+679
Bor™
Зачем дрону всегда летать — патрулировать? Допустим в комнате док станция с дроном, он слушает комаров и при обнаружении звука взлетает его убить, и возвращается на станцию. Думаю так идея будет лучше.
19 июля 2026 в 11:42
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