Во Франции создан злой микродрон-киллер. Вы захотите его себе домой

Французский стартап придумал дрон, который охотится на комаров. О нем написали в Popsci.Согласно источнику, этот крошечный 40-граммовый квадрокоптер работает по принципу летучей мыши: он излучает ультразвук и с помощью сотен микрофонов улавливает эхо от взмахов крыльев насекомых. Система умеет отличать опасных вредителей от полезных пчел или бабочек. Как только цель найдена, беспилотник идет на таран и буквально перемалывает кровососа своими пропеллерами. Основатель компании Алекс Туссен уже показал первую успешную охоту в видеоролике, правда, пока его жертвой стала обычная моль.Изначально дрон хотели оснастить видеокамерами, но они оказались слишком тяжелыми и требовали мощного процессора, поэтому инженер переключился на акустику. Создатели надеются, что их гаджет поможет победить малярию (что звучит скорее как красивый концепт, чем реальное средство от болезни). В будущем данные с приборов позволят составить подробные карты мест размножения вредителей, чтобы навсегда прогнать их из городов.У дрона-комаркиллера есть серьезные минусы. Заряда батареи хватает всего на 3 минуты патрулирования, после чего требуется не менее получаса зарядки, а из-за постоянных столкновений с насекомыми пропеллеры быстро изнашиваются. Не говоря уже о том, что жужжание комаров сменяется идентичным звуком от дрона. «Душегуб» уже продается — либо за $1100 навсегда, либо за $50 в месяц по подписке.