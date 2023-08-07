Таксисты подсчитали, во сколько обойдутся поездки после принятия нового закона. Дешевле никто не поедет

Александр

Фото: Unsplash

Служба такси «Максим» провела эксперимент и проверила, как изменится ценообразование поездок с сентября этого года, когда вступит в силу закон, предъявляющий гораздо более жёсткие требования к агрегаторам, таксопаркам и водителям. Выяснилось, что почти никто из водителей не соответствуют новым нормам, а следовательно, они не могут принимать заказы.

Лишь 5% таксистов подходят под требования, прописанные в новом законе. В результате они смогли обработать лишь 2% поступивших заказов, а 18 тысяч потенциальных поездок так и не были совершены. Минимальная стоимость поездки увеличилась в 8 раз — со 100 до 800 рублей, а средняя стоимость выросла с 326 до 2 626 рублей.

Начиная с 1 сентября 2023 года в такси не смогут работать водители, у которых более двух неоплаченных штрафов, судимость за насильственные преступления и нет разрешения на перевозку — специальной лицензии, которая выдается после прохождения аттестации. Агрегаторам запрещается работать с таксистами без официальной регистрации трудовой деятельности (водитель должен быть самозанятым, индивидуальным предпринимателем или официально трудоустроенным в компании-партнёре службы такси). У автомобиля, который используется в качестве такси, должны быть «шашки» и оранжевый фонарь. Кроме того, множество требования предъявляются к компаниям, которые организовывают поездки такси (агрегаторы, вроде «Такси Максим» и «Яндекс Такси» и к таксомоторным паркам).
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Комментарии

Вася Вотафаков
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Вася Вотафаков
Такси Максим лучше бы позаботились о том что бы машины активнее принимали заказы и приезжали за ту цену которую назначает сам агрегатор.
2 часа назад в 01:46
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