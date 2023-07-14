Во ВКонтакте появилась функция текстовой расшифровки видеосообщений

Артем
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Технология полностью автоматизирована и работает на основе методов машинного обучения, созданная командой ВКонтакте. Также в VK мессенджере стали доступны анимированные реакции и другие новые функции.

Теперь речь из полученных или отправленных видеосообщений можно прочитать. Достаточно нажать на значок «Аа», после чего искусственный интеллект распознает слова собеседника и преобразует её в текст. Инструмент будет полезен, когда неудобно слушать или смотреть ролик. Кроме того, он позволит вернуться к нужной информации в переписке: расшифрованные видеосообщения можно находить при помощи поиска по тексту. 

В процессе участвуют три нейросети: акустическая распознаёт звуки, языковая формирует из звуков слова, а пунктуационная определяет границы предложений и расставляет знаки препинания. Технология обучается на субтитрах фильмов и способна понимать неразборчивую речь и неформальную лексику, убирать паузы из записи, разбивать текст на предложения и смысловые блоки. Распознавание речи полностью автоматизировано и происходит без участия человека.

Функция уже доступна в веб-версии web.vk.me и части пользователей приложений ВКонтакте и VK Мессенджер на Android, в том числе в учебном профиле Сферум. Скоро она появится на iOS.

Также увеличели продолжительность видеосообщений до трёх минут. Просмотр таких видеосообщений сделает более удобным функция ускорения воспроизведения в полтора — два раза. Инструмент доступен на iOS и позже появится на Android. Кроме того, появилась возможность использовать новые эксклюзивные формы видеосообщений — звезды и котёнка.

Сделать обмен эмоциями более ярким позволят анимированные реакции в чатах. Их можно использовать на всех платформах: ставить лайки, сердечки, огоньки и другие реакции. Каждая из них воспроизводится с красочной анимацией.
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