«ВКонтакте» планирует добавить групповые видеозвонки в свой мессенджер, который встроен в мобильное приложение соцсети. Об этом сообщает сайт vc.ru со ссылкой на источник.



Представители социальной сети подтвердили тестирование новой функции, но озвучивать остальные подробности отказались. Источник сообщает, что на старте в сеансе смогут принимать одновременно 6 пользователей. «ВКонтакте» планирует добавлять другие функции со временем.



Напомним, голосовые звонки во «ВКонтакте» были запущены в апреле 2018 года на Android и iOS. По данным компании, ежемесячное количество звонков выросло на 24% в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



На фоне ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 сервис Zoom отчитался о 20-кратном приросте ежедневных пользователей, аудитория платформы выросла до 200 миллионов человек. В конце апреля Facebook запустила в своем мессенджере функцию Rooms для групповых видеозвонков. Помимо этого, разработчики Telegram анонсировали запуск видеосвязи до конца 2020 года.





