«ВКонтакте» планирует добавить групповые видеозвонки в свой мессенджер, который встроен в мобильное приложение соцсети. Об этом сообщает сайт vc.ru со ссылкой на источник.
Представители социальной сети подтвердили тестирование новой функции, но озвучивать остальные подробности отказались. Источник сообщает, что на старте в сеансе смогут принимать одновременно 6 пользователей. «ВКонтакте» планирует добавлять другие функции со временем.
Напомним, голосовые звонки во «ВКонтакте» были запущены в апреле 2018 года на Android и iOS. По данным компании, ежемесячное количество звонков выросло на 24% в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На фоне ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 сервис Zoom отчитался о 20-кратном приросте ежедневных пользователей, аудитория платформы выросла до 200 миллионов человек. В конце апреля Facebook запустила в своем мессенджере функцию Rooms для групповых видеозвонков. Помимо этого, разработчики Telegram анонсировали запуск видеосвязи до конца 2020 года.
Представители социальной сети подтвердили тестирование новой функции, но озвучивать остальные подробности отказались. Источник сообщает, что на старте в сеансе смогут принимать одновременно 6 пользователей. «ВКонтакте» планирует добавлять другие функции со временем.
Напомним, голосовые звонки во «ВКонтакте» были запущены в апреле 2018 года на Android и iOS. По данным компании, ежемесячное количество звонков выросло на 24% в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На фоне ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 сервис Zoom отчитался о 20-кратном приросте ежедневных пользователей, аудитория платформы выросла до 200 миллионов человек. В конце апреля Facebook запустила в своем мессенджере функцию Rooms для групповых видеозвонков. Помимо этого, разработчики Telegram анонсировали запуск видеосвязи до конца 2020 года.
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