Во ВКонтакте теперь можно вести каналы личного профиля. Как это сделать?

Артем


Редакция iGuides.ru обнаружила, что ВКонтакте теперь любой пользователь может создавать каналы, вне зависимости от количества друзей или подписчиков. Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе соцсети.

Раньше канал во ВКонтакте был доступен только владельцам и администраторам сообществ. Теперь создать и вести канал может любой пользователь — от своего профиля. Главная фишка в том, что, в отличие от публикаций в ленте, канал — это отдельное пространство, куда человек приходит только за вашим контентом. Рассказываем, как это сделать всего в несколько кликов.

Как создать канал личного профиля в мессенджере ВКонтакте

• Откройте вкладку с чатами в мессенджере и нажмите кнопку «Начать общение».
• Выберите «Создать канал», далее «от профиля».
• Дайте каналу название и выберите аватарку.
• Отправьте приглашение друзьям и/или подписчикам.



Всё, канал готов. В нём вы можете делиться короткими постами или более развёрнутыми материалами, а подписчики — оставлять комментарии и реакции под ними. 



Но прежде чем начать публиковать контент, рекомендуем ознакомиться с настройками.

Как настроить канал личного профиля в мессенджере ВКонтакте

Канал личного профиля имеет набор полезных опций. Одни позволяют распланировать публикацию контента, другие — задать формат общения с подписчиками. Достаточно нажать на «шестерёнку» в строке сообщений и включить нужные пункты. Вот что доступно в настройках:

• Запланировать отправку — автоматическая «отложка» для всех постов с выбором даты и времени публикации.
• Включить комментарии — пользователи могут комментировать публикации, а также общаться между собой под постами.
• Добавить подпись автора — под постом будет указан его автор.
• Отправлять уведомление — оповещение пользователей о выходе свежего контента.
• Отметить рекламу — маркировка рекламных постов.



Если автоматическая «отложка» не нужна на постоянной основе, есть разовая — иконка часов в правом верхнем углу. Так можно запланировать одну или несколько публикаций, когда это необходимо.



Создание личного канала — удобный способ делиться контентом и стать ближе к своим подписчикам. С момента запуска каналы личного профиля завели уже 35 000 пользователей, добавили в пресс-службе ВКонтакте.
