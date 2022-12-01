Яндекс Станция

Во всех «Яндекс Станциях» появился новый режим. Родители точно оценят

Олег

Станция


«Яндекс» добавил новый полезный режим во все свои фирменные колонки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во всех моделях «Яндекс Станции» появился новый режим — радионяня. Теперь колонка может передавать звук из комнаты, где спит ребенок, на другую колонку или в приложения «Дом с Алисой», установленное на привязанном смартфоне.

Когда колонка переходит в режим радионяни, все звуки на ней полностью отключаются — то есть можно не переживать, что предупреждения или голос Алисы нарушат сон ребенка. Включить функцию можно в приложении «Дом с Алисой» или голосовой командой «Алиса, включи радионяню на Станции Лайт / в детской» (в зависимости от ситуации).

Более подробно о новом режиме можно узнать на официальном сайте «Яндекса». 

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Источник:
Коммерсантъ
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