Во всём мире сломался интернет. Не работают крупнейшие сайты

Александр
Во всех странах мира наблюдается масштабный сбой в работе интернет-сервисов, использующих инфраструктуру американской компании Cloudflare — одного из крупнейших провайдеров CDN и облачной защиты. Авария привела к недоступности тысяч сайтов и приложений.

По данным мониторинговых сервисов, проблемы наблюдаются у соцсети X (экс-Twitter), музыкального сервиса Spotify, многочисленных новостных и корпоративных сайтов, облачных сервисов и API, онлайн-игр. Логичным образом жалобы поступают на мобильных операторов.

Всё указывает на проблемы в работе глобальной сети доставки контента (CDN) Cloudflare. Компания является ключевым инфраструктурным провайдером для множества интернет-ресурсов, обеспечивая защиту от DDoS-атак и ускорение загрузки контента. Cloudflare подтвердила факт сбоя в своих официальных каналах: «Мы наблюдаем проблемы с работой наших сервисов. Наши инженеры работают над устранением неполадок».

Специалисты советуют не перезагружать страницы многократно (это только усугубит масштаб проблемы), временно использовать альтернативные способы связи и следить за обновлениями в официальных аккаунтах сервисов. Обновления о ходе устранения аварии публикуются в статус-страницах затронутых сервисов.
Комментарии

kardigan
+4265
kardigan
Свой Max наверное делают, повтарюшки🤣
Сегодня в 15:37
#
tellurian
+2712
tellurian
Хорошая причина сделать перерыв и немного отдохнуть.:)
Сегодня в 16:13
#