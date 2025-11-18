Во всём мире сломался интернет. Не работают крупнейшие сайты





По данным мониторинговых сервисов, проблемы наблюдаются у соцсети X (экс-Twitter), музыкального сервиса Spotify, многочисленных новостных и корпоративных сайтов, облачных сервисов и API, онлайн-игр. Логичным образом жалобы поступают на мобильных операторов. Во всех странах мира наблюдается масштабный сбой в работе интернет-сервисов, использующих инфраструктуру американской компании Cloudflare — одного из крупнейших провайдеров CDN и облачной защиты. Авария привела к недоступности тысяч сайтов и приложений.

Всё указывает на проблемы в работе глобальной сети доставки контента (CDN) Cloudflare. Компания является ключевым инфраструктурным провайдером для множества интернет-ресурсов, обеспечивая защиту от DDoS-атак и ускорение загрузки контента. Cloudflare подтвердила факт сбоя в своих официальных каналах: «Мы наблюдаем проблемы с работой наших сервисов. Наши инженеры работают над устранением неполадок».Специалисты советуют не перезагружать страницы многократно (это только усугубит масштаб проблемы), временно использовать альтернативные способы связи и следить за обновлениями в официальных аккаунтах сервисов. Обновления о ходе устранения аварии публикуются в статус-страницах затронутых сервисов.