Водителей начали штрафовать по новой схеме. Платить придётся в разы больше!

Верховный суд РФ подтвердил законность многократного наложения штрафа водителей за превышение скорости, зафиксированное несколькими камерами на одном участке дороги. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале суда после рассмотрения жалобы воронежского транспортного предприятия.

Поводом для судебного разбирательства стал случай с автобусом ООО «АТП-1», который двигался со скоростью 85 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Нарушение было зафиксировано с интервалом всего в 22 секунды двумя камерами, установленными в нескольких сотнях метров друг от друга.

Транспортная компания пыталась оспорить двойное наказание, ссылаясь на тот принцип, что в РФ нельзя дважды наказывать за одно правонарушение. Однако суд первой инстанции и апелляционная инстанция Воронежской области поддержали позицию ГИБДД, признав нарушения отдельными друг от друга.

Верховный суд в своём решении подчеркнул, что неоднократное фиксирование превышения скорости несколькими камерами доказывает самостоятельные составы административного правонарушения. Таким образом, законность привлечения к ответственности за каждый зафиксированный случай у него не вызывает сомнений.

Это решение Верховного суда закрепляет возможность многократного привлечения к ответственности за повторные нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими средствами фиксации на протяженных участках дорог. Напомним, что с 1 января 2025 года срок для уплаты штрафа со скидкой увеличен с 20 до 30 дней, но скидка уменьшена вдвое — с 50 до 25%.

