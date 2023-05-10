Водители из «Яндекс Такси» обнаружили у себя странные списания и начисления
Александр Кузнецов —
Один из водителей «Яндекс Такси» обнаружил в своём аккаунте списание 10 рублей за вызов автомобиля по телефону. Он подумал, что с него списали эти деньги, что отрицательно сказалось на его доходе, но это оказалось не так.
Коллеги объяснили ему, что при вызове автомобиля по телефону поездка обходится пассажиру дороже на 10 рублей. Сумма заказа увеличивается на эту сумму, а затем «Яндекс» забирает у водителя 10 рублей, чтобы оплатить услуги телефонного диспетчера и оператора связи. Таким образом, списание в личном кабинете — это лишь формальность, таксист не теряет эти деньги, и если бы заказ был оформлен через приложение, он заработал бы точно столько же.
Впрочем, нашёлся ещё один таксист, который выложил скриншот, свидетельствующий о том, что «Яндекс Такси» начислило ему 10 рублей за вызов по телефону. Он пояснил, что такое происходит при купленной смене — эти деньги берут с пассажира, но затем не вычитают с таксиста, они остаются у него. Эту теорию опроверг другой водитель: по его наблюдениям, эти 10 рублей уже включены в тариф, но для того, чтобы создать иллюзию выгодности покупки смены, их указывают как отдельную строку дохода. Выходит, что поездка для пассажира стала дороже на 10 рублей, но заработок таксиста опять же не меняется в зависимости от того, как оформлен заказ — через приложение или по телефону.
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Комментарии
Как и любой пост это высер у этого автора.
час назад в 19:35
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