Водители из «Яндекс Такси» обнаружили у себя странные списания и начисления

Александр


Один из водителей «Яндекс Такси» обнаружил в своём аккаунте списание 10 рублей за вызов автомобиля по телефону. Он подумал, что с него списали эти деньги, что отрицательно сказалось на его доходе, но это оказалось не так.



Коллеги объяснили ему, что при вызове автомобиля по телефону поездка обходится пассажиру дороже на 10 рублей. Сумма заказа увеличивается на эту сумму, а затем «Яндекс» забирает у водителя 10 рублей, чтобы оплатить услуги телефонного диспетчера и оператора связи. Таким образом, списание в личном кабинете — это лишь формальность, таксист не теряет эти деньги, и если бы заказ был оформлен через приложение, он заработал бы точно столько же.



Впрочем, нашёлся ещё один таксист, который выложил скриншот, свидетельствующий о том, что «Яндекс Такси» начислило ему 10 рублей за вызов по телефону. Он пояснил, что такое происходит при купленной смене — эти деньги берут с пассажира, но затем не вычитают с таксиста, они остаются у него. Эту теорию опроверг другой водитель: по его наблюдениям, эти 10 рублей уже включены в тариф, но для того, чтобы создать иллюзию выгодности покупки смены, их указывают как отдельную строку дохода. Выходит, что поездка для пассажира стала дороже на 10 рублей, но заработок таксиста опять же не меняется в зависимости от того, как оформлен заказ — через приложение или по телефону.
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Комментарии

Bazily
+159
Bazily
Александр, спасибо за очень нужную всем информацию. Хотел бы попросить вас написать еще пару десятков таких. Только таксисты надоели уже. Давайте про курьеров или про мойщиков туалетов. Как там у них с оплатой и тарифами?
Сегодня в 16:40
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kardigan
+3077
kardigan Bazily
Две любимых темы: таксисты и искусственый интелект!
Сегодня в 16:45
#
s_medik
+3330
s_medik Bazily
Думается мне, что Кузнецов устроился работать таксистом.
час назад в 19:57
#
Bazily
+159
Bazily s_medik
Не. Это просто трафикособиратель.
2 минуты назад
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Konstantin Khoroshilov
+4
Konstantin Khoroshilov
Как и любой пост это высер у этого автора.
час назад в 19:35
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tellurian
+5091
tellurian
Для чего эта статья здесь?
час назад в 19:46
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