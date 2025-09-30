Водители РФ определились с лучшей заменой Toyota RAV4 и массово переходят на нее

Фото: JaecooДо 2022 года популярнейшим среди россиян кроссовером был Toyota RAV4, но теперь эта модель у нас больше не продается и приоритеты сместились. Согласно источнику, с сентября 2023 года китайский бренд Jaecoo продал в России более 40 тысяч своих кроссоверов J7 (29 тысяч штук) и J8 (более 11 тысяч).
Китайский автобренд Jaecoo отчитался о рекордных продажах всего за два года с момента официального прихода в РФ. Об этом пишет Speedme.
Машины покупают по всей стране — от Дальнего Востока до Москвы и южных регионов. Также бренд сейчас выпустил спецверсию J7 для России с обновленным дизайном передней части в стиле Range Rover Evoque (на фото выше). Напомним, что Jaecoo принадлежит Chery.