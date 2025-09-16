Водители РФ прощаются с идеальной заменой Hyundai Solaris. Кто не успел купить — тот опоздал

Фотo: AGRРечь идет об импортозамещенном южнокорейском седане Hyundai Solaris, который после 2022 года начал производиться и продаваться под брендом Solaris в Санкт-Петербурге. Машина была крайне популярна в России, в основном благодаря своему низкому ценнику, однако в последние три года прайс вырос более чем в два раза. Модель всё равно активно покупали даже в импортозамещенном виде, но теперь она исчезает из продажи.
Автодилеры перестали получать седан Solaris HS и не могут больше предлагать его покупателям. Об этом пишут несколько российских СМИ.
Среди профильных СМИ и инсайдеров хотит слух, что HS вот-вот снимут с производства, и некоторые автодилеры неофициально подтверждают эту информацию — аналог Hyundai Solaris больше не будет собираться и продаваться. Вместо него завод AGR предлагает импортозамещенный Kia Rio под названием Solaris KRX — в целом модели действительно схожи, даже в период до 2022 года Rio и Solaris отличались разве что названием и дизайном.
Все произведенные ранее седаны HS уже раскуплены и у дилеров ничего не осталось. Причины прекращения производства «Соляриса» пока неизвестны. По одним предположениям, у завода просто закончились машинокомплекты, а новых закупить нет возможности. По другой информации, концерн Hyundai Motor Group начал пересмотр глобальной стратегии и собирается совершить обратный выкуп российского завода по опциону, который истечет в конце 2025 года.