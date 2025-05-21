Бунт против агрегаторов такси: водители устали и запускают собственные сервисы





Сергей Черепанов, тюменский таксист с 10-летним стажем и опытом в IT, долго наблюдал, как платформы вроде «Яндекс Такси» диктуют правила: забирают до 30% с каждой поездки, штрафуют за отказы, блокируют аккаунты без объяснений, а алгоритмы распределения заказов часто ставят водителей в неравные условия. «Мы превратились в винтики системы, где нет права голоса», — говорит он. Именно это подтолкнуло его создать альтернативу — децентрализованный сервис на базе Telegram, где водители сами управляют процессом.

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