Бунт против агрегаторов такси: водители устали и запускают собственные сервисы

Сергей Черепанов, тюменский таксист с 10-летним стажем и опытом в IT, долго наблюдал, как платформы вроде «Яндекс Такси» диктуют правила: забирают до 30% с каждой поездки, штрафуют за отказы, блокируют аккаунты без объяснений, а алгоритмы распределения заказов часто ставят водителей в неравные условия. «Мы превратились в винтики системы, где нет права голоса», — говорит он. Именно это подтолкнуло его создать альтернативу — децентрализованный сервис на базе Telegram, где водители сами управляют процессом.
Ключевые особенности:
Саморегуляция. Водители проверяют друг друга: перед вступлением в чат новый участник предоставляет фото документов (права, страховка, диагностическая карта), а «старожилы» голосуют за его допуск.
Гибкие тарифы. Стоимость поездки определяет водитель, ориентируясь на рыночные цены и ситуацию (погода, час пик). Средний чек на 15–20% ниже, чем у агрегаторов.
Никаких комиссий. Все деньги от клиента идут водителю. Сервис живет на добровольные взносы (100–300 рублей в месяц с участника).
«В чате действует свод правил, который мы приняли коллективно, — объясняет Сергей. — Например, если водитель трижды не вышел на связь после принятия заказа, его исключают. Но это не алгоритм, а решение большинства». Штрафов за отказы нет — каждый сам решает, брать заказ или нет. Даже рейтинговая система иная: пассажиры ставят оценки не только водителям, но и самим себе (за пунктуальность, вежливость), что снижает токсичность.
За два месяца к «Вольному курсу» присоединились 43 водителя и около 200 постоянных клиентов. Большинство — те, кто устал от ценовых скачков агрегаторов. «Раньше за поездку в аэропорт я получал 1200 рублей, из которых 300 уходило платформе. Сейчас оставляю себе все», — делится водитель Алексей.
Черепанов уже дорабатывает бота:
— Внедряет умное распределение заказов на основе истории поездок (чтобы избежать конкуренции между соседями)
— Тестирует систему страхования — водители смогут объединяться в кассы взаимопомощи на случай ДТП или поломок
— Добавляет легальные шаблоны договоров с клиентами для защиты при проверках.
Пока «Вольный курс» остается локальным экспериментом, но интерес к нему растет даже за пределами Тюмени. В чате уже есть водители из Екатеринбурга и Челябинска. Юристы предупреждают о рисках: отсутствие юрлица и прямых договоров с клиентами может привести к штрафам. Однако Сергей уверен, что будущее за горизонтальными системами: «Люди устали от корпораций. Здесь мы не рабы алгоритмов — мы сообщество, где у каждого есть право голоса». Если эксперимент выживет, он может стать моделью для других отраслей — от грузоперевозок до курьерских служб.
Ранее таксист и блогер Михаил Михайлов запустил аналог «Яндекс Такси» под названием «Мих Мих». Тарифы в нём чуть выше, а комиссия для водителей примерно в три раза меньше. Вызывать машину можно через мобильное приложение или Telegram-бот.