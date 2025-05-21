Бунт против агрегаторов такси: водители устали и запускают собственные сервисы

Александр



Сергей Черепанов, тюменский таксист с 10-летним стажем и опытом в IT, долго наблюдал, как платформы вроде «Яндекс Такси» диктуют правила: забирают до 30% с каждой поездки, штрафуют за отказы, блокируют аккаунты без объяснений, а алгоритмы распределения заказов часто ставят водителей в неравные условия. «Мы превратились в винтики системы, где нет права голоса», — говорит он. Именно это подтолкнуло его создать альтернативу — децентрализованный сервис на базе Telegram, где водители сами управляют процессом.

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Решение Черепанова — Telegram-бот «Вольный курс», который полностью меняет логику работы. Здесь нет диспетчеров или централизованного распределения заказов. Когда клиент оставляет запрос, уведомление получают все водители в радиусе 5 км. Первые три, кто откликнется, видят детали поездки. Выбор остается за пассажиром: он проверяет профили водителей (рейтинг, отзывы, марка авто) и сам назначает исполнителя.

Ключевые особенности:

Саморегуляция. Водители проверяют друг друга: перед вступлением в чат новый участник предоставляет фото документов (права, страховка, диагностическая карта), а «старожилы» голосуют за его допуск.

Гибкие тарифы. Стоимость поездки определяет водитель, ориентируясь на рыночные цены и ситуацию (погода, час пик). Средний чек на 15–20% ниже, чем у агрегаторов.

Никаких комиссий. Все деньги от клиента идут водителю. Сервис живет на добровольные взносы (100–300 рублей в месяц с участника).

«В чате действует свод правил, который мы приняли коллективно, — объясняет Сергей. — Например, если водитель трижды не вышел на связь после принятия заказа, его исключают. Но это не алгоритм, а решение большинства». Штрафов за отказы нет — каждый сам решает, брать заказ или нет. Даже рейтинговая система иная: пассажиры ставят оценки не только водителям, но и самим себе (за пунктуальность, вежливость), что снижает токсичность.

За два месяца к «Вольному курсу» присоединились 43 водителя и около 200 постоянных клиентов. Большинство — те, кто устал от ценовых скачков агрегаторов. «Раньше за поездку в аэропорт я получал 1200 рублей, из которых 300 уходило платформе. Сейчас оставляю себе все», — делится водитель Алексей.

Черепанов уже дорабатывает бота:

 — Внедряет умное распределение заказов на основе истории поездок (чтобы избежать конкуренции между соседями)
 — Тестирует систему страхования — водители смогут объединяться в кассы взаимопомощи на случай ДТП или поломок
 — Добавляет легальные шаблоны договоров с клиентами для защиты при проверках.

Пока «Вольный курс» остается локальным экспериментом, но интерес к нему растет даже за пределами Тюмени. В чате уже есть водители из Екатеринбурга и Челябинска. Юристы предупреждают о рисках: отсутствие юрлица и прямых договоров с клиентами может привести к штрафам. Однако Сергей уверен, что будущее за горизонтальными системами: «Люди устали от корпораций. Здесь мы не рабы алгоритмов — мы сообщество, где у каждого есть право голоса». Если эксперимент выживет, он может стать моделью для других отраслей — от грузоперевозок до курьерских служб.

Ранее таксист и блогер Михаил Михайлов запустил аналог «Яндекс Такси» под названием «Мих Мих». Тарифы в нём чуть выше, а комиссия для водителей примерно в три раза меньше. Вызывать машину можно через мобильное приложение или Telegram-бот.

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Источник:
Ура.ру
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Комментарии

kardigan
+3999
kardigan
«Раньше за поездку в аэропорт я получал 1200 рублей, из которых 300 уходило платформе.»
-А сейчас получается он берёт с клиента столько же, но только всё себе в карман складывает? А как же налоги и сколько в самом деле он берёт за поездку в аэропорт?
Сегодня в 15:45
#
+323
Phobi kardigan
А еще полное отсутствие страховки и контроля над водителями.
2 часа назад в 17:32
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tellurian
+2407
tellurian Phobi
Так Яндекс ни за что не отвечает тоже.
23 минуты назад
#
+323
Phobi
Хочу везу, не хочу не везу, по деньгам тоже самое, а удобства 0.
2 часа назад в 17:31
#
+90
Gntlmn Mthfcng
А оплата как? Мимо налогов? Да ну нафиг. И потом в случае чего хрен что докажешь
час назад в 18:14
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tellurian
+2407
tellurian Gntlmn Mthfcng
Как ИП может платить.
В такие системы всегда заходят люди в погонах под видом простых клиентов.
22 минуты назад
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