Водители в недоумении: припарковал машину правильно — пришел штраф 3000 рублей

Фото: GrokСогласно источнику, водители периодически жалуются в сети на странные штрафы, приходящие им якобы за неправильную парковку. В предписании указано, что авто было припарковано на газоне, тогда как в реальности машина стояла на асфальтированной стоянке и лишь одним или парой колес касалась бордюра, который огораживает газон.
Российские водители начали получать штрафы за стоянку на газоне в разных регионах страны. Пикантность ситуации в том, что под колесами автомобиля зачастую совсем нет травы — максимум бордюр. Подробности у Autonews.
Российские водители начали получать штрафы за стоянку на газоне в разных регионах страны. Пикантность ситуации в том, что под колесами автомобиля зачастую совсем нет травы — максимум бордюр. Подробности у Autonews.
Юристы, опрошенные Autonews, разъяснили, что никаких противоречий с законом здесь нет. Начнем с того, что в ПДД и КоАП вообще нет определения «газон», однако оно упоминается в определении тротуара и присутствует в региональных кодексах. Технически выписать штраф за колесо на бордюре позволяет формулировка:
«Во многих региональных законодательствах установлено, что газоном является какая-либо озелененная территория, ограниченная любым поделочным камнем, в том числе бордюром», — собеседник издания.
Иными словами, бордюр, огораживающий газон, тоже считается газоном с точки зрения законодательства. Причем это может быть даже очень узкий и низкий бордюр, но сути дела его размер не меняет. Юрист отмечает, что оспорить такой штраф практически невозможно, а сумма его немалая — в среднем по стране за стоянку на газоне придется отдать 3000 рублей, а в Москве даже 5000 рублей. В отдельных случаях (для легковых авто юрлиц) взыскание достигает 300 тысяч рублей.