Водители в РФ нашли идеальную замену китайским машинам и активно переходят на нее

Фото: UnsplashИсточник составил перечень подержанных кроссоверов, которые лучше всего сохраняют свою стоимость в течение 10 лет. Оказалось, что почти весь топ состоит из автомобилей японских брендов, за редким исключением в виде «француза» и пары «немцев».
Несмотря на растущее количество китайских автомобилей в России, многие водители продолжают игнорировать «китайцев» и активно скупать кроссоверы из Японии на вторичном рынке. Об этом пишет Quto со ссылкой на директора «Автостата».
На первом месте стоит Honda CR-V, который сохраняет 56% своей стоимости, а за ним следуют Nissan X-Trail (47%). Следующие три модели — Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai и Toyota LC Prado — можно купить за 44% от их цены на старте. Рейтинг замыкает BMW X%, который на горизонте 10 лет потерял 76% своей цены.
Также аналитик назвал самый популярный и продаваемый кроссовер в России на вторичке — это Toyota RAV4. Его хотят буквально все, а количество перепроданных из рук в руки машин измеряется десятками тысяч. Сейчас модель 2022 года можно купить примерно за 3,5 млн, а 2014-го — за 1,9 млн рублей.