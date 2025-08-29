Водители в РФ нашли идеальную замену китайским машинам и активно переходят на нее

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Несмотря на растущее количество китайских автомобилей в России, многие водители продолжают игнорировать «китайцев» и активно скупать кроссоверы из Японии на вторичном рынке. Об этом пишет Quto со ссылкой на директора «Автостата».

Источник составил перечень подержанных кроссоверов, которые лучше всего сохраняют свою стоимость в течение 10 лет. Оказалось, что почти весь топ состоит из автомобилей японских брендов, за редким исключением в виде «француза» и пары «немцев».

На первом месте стоит Honda CR-V, который сохраняет 56% своей стоимости, а за ним следуют Nissan X-Trail (47%). Следующие три модели — Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai и Toyota LC Prado — можно купить за 44% от их цены на старте. Рейтинг замыкает BMW X%, который на горизонте 10 лет потерял 76% своей цены.

Также аналитик назвал самый популярный и продаваемый кроссовер в России на вторичке — это Toyota RAV4. Его хотят буквально все, а количество перепроданных из рук в руки машин измеряется десятками тысяч. Сейчас модель 2022 года можно купить примерно за 3,5 млн, а 2014-го — за 1,9 млн рублей. 

Комментарии

tellurian
+2617
tellurian
BMW с начала 2025 года лидеры по ввозу не новых машин. По данным автостата.
29 августа 2025 в 13:38
#
iProJora
+269
iProJora
И как долго они скакать будут?
То на китайцах, то с китайцев….. :)
29 августа 2025 в 18:52
#
Yuri Konst
+91
Yuri Konst iProJora
Следующие на очереди индусы)
29 августа 2025 в 22:10
#