Водительские права теперь можно предъявлять через смартфон

В приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения. Там же доступна цифровая копия СТС — одного из основных документов, которые требуют предъявить автоинспекторы.
Как предъявить электронные документы:
- Выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать «Предъявить документы»
- Инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу
- Данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции
- Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету
В приложении «Госуслуги Авто» доступны:
- Электронные права
- СТС в электронном виде
- Оформление европротокола онлайн
- Оплата и обжалование штрафов
- Сервис проверки автомобиля
- запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав
Стоит иметь в виду, что даже при наличии электронных документов в приложении водители обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.