Водительские права теперь можно предъявлять через смартфон





В приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения. Там же доступна цифровая копия СТС — одного из основных документов, которые требуют предъявить автоинспекторы.



Как предъявить электронные документы:





Выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать «Предъявить документы» Инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу Данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету

Электронные права

СТС в электронном виде

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запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав

В приложении «Госуслуги Авто» доступны:Стоит иметь в виду, что даже при наличии электронных документов в приложении водители обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.