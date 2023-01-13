Госуслуги Автомобили

Водительские права теперь можно предъявлять через смартфон

Александр



В приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения. Там же доступна цифровая копия СТС — одного из основных документов, которые требуют предъявить автоинспекторы.

Как предъявить электронные документы:

  1. Выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать «Предъявить документы»
  2. Инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу
  3. Данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции
  4. Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету

В приложении «Госуслуги Авто» доступны:

  • Электронные права
  • СТС в электронном виде
  • Оформление европротокола онлайн
  • Оплата и обжалование штрафов
  • Сервис проверки автомобиля
  • запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав

Стоит иметь в виду, что даже при наличии электронных документов в приложении водители обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.

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Источник:
Минцифры
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Комментарии

–78
876589
Зачем тогда документы с собой возить
26 минут назад
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tellurian
+4928
tellurian 876589
У сотрудника может не работать устройство и/или интернет. 😅
Или у водителя.
Это как с ОСАГО, многие возят бумажный в машине
15 минут назад
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