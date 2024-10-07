Таксист отказался везти девушку. Она оказалась не из простых — водителя посадили и депортируют





На днях в Обнинске случилось неприятное происшествие с девушкой, которую без внятных причин отказался везти таксист-мигрант. Он отобрал у неё смартфон, побил, хотел увезти в неизвестном направлении и вызвал на разборку коллег. В итоге его вместе с друзьями осудили за хулиганство, а сейчас им грозит депортация.



Девушка вызвала такси «Яндекс Go», села в машину, но таксист заявил, что не станет выполнять заказ из-за низкой стоимости и плохих дорог, и попросил её выйти. Она отказалась, попытавшись связаться со службой поддержки, он начал поторапливать её и матом объяснять, что ей нужно покинуть машину, она стала записывать происходящее на видео, и после непродолжительной перепалки водитель резко с размаху ударил её по руке, из-за чего смартфон вылетел на переднее сидение. Таксист схватил смартфон, выбежал с ним из машины и планировал растоптать его, но девушке удалось выхватить аппарат из рук мужчины. После этого она вернулась в салон автомобиля, вызвала полицию и отказывалась выходить, чтобы водитель не скрылся. Он попытался уехать вместе с ней, но она открыла дверь и сказала, что этой дверью поцарапает припаркованные автомобили, тогда он остановился.



На место прибыли дружинники, скрутили нарушителя, затем приехали полицейские и забрали его в участок. Таксист написал друзьям и попросил их приехать, чтобы вызволить его из полиции. Друзья действительно примчались и попытались «штурмовать» участок, но их тоже задержали.



Участников разборки в количестве не менее восьми человек осудили на 14 суток ареста, а по выходу из камеры таксиста ждал ещё один суд — за побои. Он извинился перед пострадавшей в зале суда, но это ему не особо помогло, судья вынес решение арестовать его на 10 суток. В скором времени состоится ещё один суд, где будет решаться вопрос о депортации таксиста в родную для него страну.



Девушка попыталась выяснить, почему вообще возможна ситуация, когда таксист отказывается выполнять заказ, оформленный через «Яндекс Go». Она вскрыла довольно мутную схему: в приложении в карточке заказа была указана одна организация, в автомобиле висела информация о другой, машина фактически принадлежала третьей, и ни одна из них не имеет право осуществлять перевозки пассажиров в Московской области. Также непонятен правовой статус водителя в этой схеме, но скорее всего он в лучшем случае является самозанятым и арендует автомобиль, даже не вникая, у кого именно.







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