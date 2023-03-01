Volkswagen отказал в поиске угнанной машины с ребенком внутри из-за неоплаченной подписки на GPS

Олег

VW


Зарубежные СМИ рассказали о неприятном и даже возмутительном инциденте, произошедшем в связи с угоном автомобиля Volkswagen. В частности, случай описан в ArsTechnica.

Согласно источнику, автомобиль Volkswagen Atlas был угнан у жительницы США в момент, когда она с детьми вернулась к своему дому в Либертивилле. Женщина подъехала к двери дома, взяла одного из двоих детей и повела его домой из авто. Когда она вернулась за вторым ребенком, обходя свою машину сзади, её сбил белый BMW прямо возле дома.

Мужчина в маске вышел из BMW и ринулся за руль чужого кроссовера. Женщина попыталась выхватить ребенка из машины, но угонщик набросился на нее с кулаками, избил и угнал машину прямо с малышом в салоне. В BMW оставался его сообщник, который тоже дал по газам и скрылся вслед за украденным кроссовером.

Жертва позвонила в 911 и помощники шерифа тут же оказались на месте. Девушку отвезли в офис, где выяснилось, что белая BMW тоже была угнана на прошлой неделе, только из автосалона.

Поскольку Volkswagen Atlas 2021 года оборудован системой GPS, шериф попытался отследить местоположение машины. Он позвонил в Volkswagen Car-Net, представился и попросил предоставить геолокацию авто, однако сотрудники сервиса отказались помочь: дело в том, что пробный период за подписку на сервис окончился, поэтому Car-Net не будет отслеживать авто, пока не получит $150 за платное использования. Наличие в угнанной машине двухлетнего ребенка никак не повлияло на решение сотрудников.

Детектив просил и умолял их помочь, объясняя, что ситуация крайне серьезная и неотложная, но представитель Volkswagen был неумолим. Он заявил, что это политика компании, и исключений не предусмотрено. Детективу пришлось заплатить $150, и лишь после этого Car-Net предоставил геолокацию авто.

Однако к этому времени шериф уже узнал, где находится машина. Дело в том, что сотрудник офисного квартала, окна помещения которого выходят на парковку, увидел, как туда заехали две машины, и из одной из них выбросили на асфальт маленького ребенка. Мужчина тут же позвонил в полицию и сообщил обо всем, после чего бросился за ребенком, пока он не отполз на проезжую часть.

Благодаря этой информации автомобиль женщины был вскоре обнаружен и взят под контроль. Она сама обратилась в больницу с тяжелыми повреждениями от побоев, ребенок не пострадал. После обнародования этого возмутительного случая Volkswagen признал, что «имело место серьезное нарушение» принципов работы с правоохранительными органами. Автобренд заявил, что для обслуживания Car-Net использует стороннего поставщика. 

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Источник:
ArsTechnica
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Комментарии

+4237
Gabriel
Faschisten , что с них взять.
2 часа назад в 11:35
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+92
unfailingsky
Это они ещё в реалии рашки не пожили…gps, полиции впрягается, не равнодушные граждане дают сигналы…всё нашлось в итоге.
час назад в 11:38
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+55
Nikodimus73
Лицо капитализма… Истинное лицо…
17 минут назад
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