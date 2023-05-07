Volkswagen Polo и Skoda Rapid могут вернуться на российский конвеер

Фото: VW



Популярнейшие в России европейские седаны могут снова начать собирать на тех же заводах, что и раньше. Об этом пишут несколько профильных СМИ со ссылкой на анонимных сотрудников.



Согласно источникам, российский автоэксперт Сергей Цыганов опубликовал небольшое интерью с работником одного из автопредприятий, которое до весны 2022 года собирало седаны Volkswagen Polo и Skoda Rapid. По его словам, китайская компания Chery собиралась выкупить фабрику целиком, сделка была намечена на 5 мая, но в итоге не состоялась. Китайцев якобы не устроил покрасочный цех, а вкладываться в его переоснащение они не намерены.



Сотрудник завода на условиях анонимности поделился, что теперь компания стоит на распутье: либо переоснащение по требованиям Chery и работа с китайским брендом, либо повторный запуск сборки Volkswagen Polo и Skoda Rapid из запчастей, которые по разным схемам будут ввозить через Казахстан. «Возможно, есть и другие варианты, но даже на уровне руководителей департаментов [о них] не знают», — подытожил инсайдер.



Volkswagen Polo и Skoda Rapid были крайне популярны в России в последние несколько лет благодаря своей доступной (в прошлом) цене, универсальности и приятного внешнего вида. Теперь же в РФ понемногу начинают продавать седаны, ввезенные параллельно из Китая, но их ценники гораздо выше, чем был у локализованных авто. Повторный запуск культовых седанов может выровнять ситуацию на российском авторынке и немного приспустить цены на новые машины.