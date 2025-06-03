Володин: в Госдуме поддержат полный запрет вейпов

Артем
еоыекоыкеоыкео.png
Фото: Государственная Дума

Запрета продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним оказалось мало.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам Вячеслава Володина, в Государственной Думе поддержат полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если такая инициатива поступит от Правительства Российской Федерации.

«После заявления Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от Правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке», — сказал Вячеслав Володин. 

По мнению политика, в испарительных жидкостях к вейпам содержатся вредные тяжелые металлы, которые образуют токсичные соединения, а их употребление повышает риск развития серьезных заболеваний. Кроме того, испарения вредны не только для парильщиков, но и для окружающих.

Вячеслав Володин напомнил, что ранее депутаты приняли ряд законов, направленных на снижение потребления вейпов: ввели запрет на продажу несовершеннолетним, увеличили штрафы для комических деятелей, а за повторное нарушение предусмотрена уголовная статья. 

«Даже под угрозой ответственности недобросовестные торговцы все равно продают подросткам жидкий яд. Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия», — подытожил Вячеслав Володин.

Также в связи с частыми обращениями граждан, в начале года в Telegram-канале политика было запущено голосование. По итогам опроса из 260 тысяч пользователей — 74% поддержали полный запрет продажи вейпов.
5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Госдума
Cсылки по теме:
Жалко и таксистов, и пассажиров: как закон о локализации такси изменит рынок
Власти хотят использовать «Госуслуги» для борьбы с фейковыми благотворителями
Не только штрафы: власти напомнили, чем опасна покупка рекламы в Instagram* и Facebook*

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4007
kardigan
Да пора уже-некоторые индивиды не стесняются их даже в общественном транспорте курить, типа там только пар идёт. Идиоты, дышат чистой химией.
Хочется курить-кури уже нормальные сиги
2 часа назад в 15:08
#
+413
d’Autriche kardigan
А в сигаретах не химия? Есть долб@ебы, которые последнюю тягу выдыхают, заходя в транспорт.
53 минуты назад
#
YABLOKOFON
+286
YABLOKOFON kardigan
Нормальные сиги? Ты где такие видел то? Чистой химией дышат как раз те кто сиги обычные курит там табака даже нет, одна химия, а PG VG это пищевая фигня вообще она сильно менее вредна на лицо лоббирование Табачников кто же акцизы то платить будет пузырька жижи за 400 хватает недели на две , пачки сиг за 200-300 хватает на день
41 минуту назад
#
Yuri Konst
+78
Yuri Konst
Очухались наконец то) Какому Богу молиться?
2 часа назад в 15:16
#
tellurian
+2414
tellurian
Что-то много стало политических новостей на сайте. Не к добру это. Как вас не закрыли :)
Данная тема вообще никак к технологиям не относится.
час назад в 15:58
#
YABLOKOFON
+286
YABLOKOFON
Все только запрещать и умеют помойка, а не страна
44 минуты назад
#
+413
d’Autriche
Еб@ный айгайдс, я сообщение уже не знаю, как отредактировать, чтобы оно прошло. Хотя там ни слова мата или агрессии. Идите вы на*уй.
27 минут назад
#