Володин: в Госдуме поддержат полный запрет вейпов

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Запрета продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним оказалось мало.
«После заявления Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от Правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке», — сказал Вячеслав Володин.
По мнению политика, в испарительных жидкостях к вейпам содержатся вредные тяжелые металлы, которые образуют токсичные соединения, а их употребление повышает риск развития серьезных заболеваний. Кроме того, испарения вредны не только для парильщиков, но и для окружающих.
Вячеслав Володин напомнил, что ранее депутаты приняли ряд законов, направленных на снижение потребления вейпов: ввели запрет на продажу несовершеннолетним, увеличили штрафы для комических деятелей, а за повторное нарушение предусмотрена уголовная статья.
«Даже под угрозой ответственности недобросовестные торговцы все равно продают подросткам жидкий яд. Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия», — подытожил Вячеслав Володин.
Также в связи с частыми обращениями граждан, в начале года в Telegram-канале политика было запущено голосование. По итогам опроса из 260 тысяч пользователей — 74% поддержали полный запрет продажи вейпов.