Воложу предложили продать «Яндекс» за полцены

Александр


По данным Bloomberg, нидерландская компания Yandex N.V. получила предложение выкупить принадлежащий ей контрольный пакет российского «Яндекса». Заявка будет рассмотрена на совещании совета директоров Yandex N.V., которое пройдёт в Дубае на следующей неделе.

Предложение было направлено структурами основателя «Интерроса» Владимира Потанина и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Если оно будет принято, в сделку могут войти ещё несколько бизнесменов и организаций, в том числе Роман Абрамович и банк ВТБ.

Российские активы Yandex N.V. оценены в 560-600 млрд рублей — 7-7,5 млрд долларов США. Эта сумма учитывает дисконт, определённый российским правительством: иностранные компании обязаны сделать скидку не менее 50% при продаже своих российских активов.

В настоящее время российский «Яндекс» контролируется нидерландской компанией Yandex N.V. через траст семьи основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Этому трасту принадлежит менее 12% акций Yandex N.V. класса B, но они суперголосующие и дают 51,7% голосов при принятии решений на совете директоров. Волож покинул «Яндекс» в декабре 2022 года и сосредоточился на развитии сервисов с командой бывших сотрудников «Яндекса» за пределами России.
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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+177
Konstantin Bulatnikov
С одной стороны это хорошо
час назад в 14:19
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