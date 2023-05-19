Воложу предложили продать «Яндекс» за полцены

По данным Bloomberg
, нидерландская компания Yandex N.V. получила предложение выкупить принадлежащий ей контрольный пакет российского «Яндекса». Заявка будет рассмотрена на совещании совета директоров Yandex N.V., которое пройдёт в Дубае на следующей неделе.
Предложение было направлено структурами основателя «Интерроса» Владимира Потанина и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Если оно будет принято, в сделку могут войти ещё несколько бизнесменов и организаций, в том числе Роман Абрамович и банк ВТБ.
Российские активы Yandex N.V. оценены в 560-600 млрд рублей — 7-7,5 млрд долларов США. Эта сумма учитывает дисконт, определённый российским правительством: иностранные компании обязаны сделать скидку не менее 50% при продаже своих российских активов.
В настоящее время российский «Яндекс» контролируется нидерландской компанией Yandex N.V. через траст семьи основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Этому трасту принадлежит менее 12% акций Yandex N.V. класса B, но они суперголосующие и дают 51,7% голосов при принятии решений на совете директоров. Волож покинул «Яндекс» в декабре 2022 года и сосредоточился на развитии сервисов с командой бывших сотрудников «Яндекса» за пределами России.