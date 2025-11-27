Top.Mail.Ru

Вопрос времени: Госдума решительно высказалась о работе WhatsApp* в России

Олег
Зеленый мессенджер

Представитель Госдумы высказался по поводу блокировки WhatsApp* в своем Telegram-канале. Если верить ему, то вскоре мы попрощаемся с зеленым мессенджером.

Инфоповод создал член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он написал, что в России фиксируются тысячи сообщений о сбоях работы мессенджера. Кроме того, на пользователей WhatsApp* зафиксировано в 3,5 раз больше атак, чем в прошлом году.

«Тысячи взломанных аккаунтов. Кража данных. «Клоны» аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей. И всё это — на фоне регулярных сбоев и дыр в безопасности, которые компания даже не пытается исправлять». 

Именно поэтому депутат видит блокировку WhatsApp* вполне реальной и считает ее «вопросом времени». Ранее другой депутат — Артем Кирьянов — высказывался в очень похожем ключе аналогичными фразами: «блокировка этого сервиса – вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения».

*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

Yuri Konst
+170
Yuri Konst
У них постоянный зуд что ли в одном месте?
32 минуты назад
