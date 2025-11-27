Вопрос времени: Госдума решительно высказалась о работе WhatsApp* в России

Представитель Госдумы высказался по поводу блокировки WhatsApp* в своем Telegram-канале. Если верить ему, то вскоре мы попрощаемся с зеленым мессенджером.
«Тысячи взломанных аккаунтов. Кража данных. «Клоны» аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей. И всё это — на фоне регулярных сбоев и дыр в безопасности, которые компания даже не пытается исправлять».
Именно поэтому депутат видит блокировку WhatsApp* вполне реальной и считает ее «вопросом времени». Ранее другой депутат — Артем Кирьянов — высказывался в очень похожем ключе аналогичными фразами: «блокировка этого сервиса – вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения».
*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.