Вопрос времени: Госдума решительно высказалась о работе WhatsApp* в России



Представитель Госдумы высказался по поводу блокировки Представитель Госдумы высказался по поводу блокировки WhatsApp * в своем Telegram-канале. Если верить ему, то вскоре мы попрощаемся с зеленым мессенджером.

«Тысячи взломанных аккаунтов. Кража данных. «Клоны» аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей. И всё это — на фоне регулярных сбоев и дыр в безопасности, которые компания даже не пытается исправлять».



Именно поэтому депутат видит блокировку WhatsApp* вполне реальной и считает ее «вопросом времени». Ранее другой депутат — Артем Кирьянов — высказывался в очень похожем ключе аналогичными фразами: «блокировка этого сервиса – вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения».



*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

Инфоповод создал член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он написал, что в России фиксируются тысячи сообщений о сбоях работы мессенджера. Кроме того, на пользователей WhatsApp* зафиксировано в 3,5 раз больше атак, чем в прошлом году.