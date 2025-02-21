20 причин забыть про iPhone 16e — есть вариант гораздо лучше

Фанаты Apple долго ждали выхода iPhone SE 4, но в результате получили iPhone 16e — совсем не то же самое и дороже, чем должно бы быть. Однако на любой товар найдется свой покупатель, и самое главное здесь — точно понимать, чем отличается от других моделей новый гаджет. Различий оказалось немало даже с сентябрьской «базой» в лице iPhone 16, и все они собраны в табличке ниже.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Жирным шрифтом мы выделили пункты, в которых один смартфон лучше другого.Как видно, набралось целых 19 причин выбрать iPhone 16 прямо сейчас, и всего одна — в пользу iPhone 16e. При этом стоит отметить, что ценник завышен в первое время: iPhone 16 успел немного подешеветь на маркетплейсах, а iPhone 16e подешевеет чуть позже в ближайшие месяцы.Кроме того, мы не подсвечивали модем в обоих смартфонах, так как неясно, как покажет себя чип Apple С1. Теоретически новинка может являться для компании обкаточным «полигоном», а все её покупатели — невольными тестировщиками модема. Есть большая вероятность, что модем от QS будет работать стабильнее, чем «яблочный» в iPhone 16e; а в следующих айфонах проведут работу над ошибками. Так что пока тип модема тоже можно условно посчитать 20-м плюсом в пользу iPhone 16.