20 причин забыть про iPhone 16e — есть вариант гораздо лучше

Олег

iPhone 16e


Фанаты Apple долго ждали выхода iPhone SE 4, но в результате получили iPhone 16e — совсем не то же самое и дороже, чем должно бы быть. Однако на любой товар найдется свой покупатель, и самое главное здесь — точно понимать, чем отличается от других моделей новый гаджет. Различий оказалось немало даже с сентябрьской «базой» в лице iPhone 16, и все они собраны в табличке ниже.

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Жирным шрифтом мы выделили пункты, в которых один смартфон лучше другого.

iPhone 16 vs 16e

Как видно, набралось целых 19 причин выбрать iPhone 16 прямо сейчас, и всего одна — в пользу iPhone 16e. При этом стоит отметить, что ценник завышен в первое время: iPhone 16 успел немного подешеветь на маркетплейсах, а iPhone 16e подешевеет чуть позже в ближайшие месяцы.

Кроме того, мы не подсвечивали модем в обоих смартфонах, так как неясно, как покажет себя чип Apple С1. Теоретически новинка может являться для компании обкаточным «полигоном», а все её покупатели — невольными тестировщиками модема. Есть большая вероятность, что модем от QS будет работать стабильнее, чем «яблочный» в iPhone 16e; а в следующих айфонах проведут работу над ошибками. Так что пока тип модема тоже можно условно посчитать 20-м плюсом в пользу iPhone 16. 

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Комментарии

Yuri Konst
+36
Yuri Konst
Млять, и здесь оптический зум 2x((( Ну нет у айфонов такого! Цифровой, кроп с основы, как хотите называйте, но не оптический!
2 часа назад в 13:26
#
tellurian
+2152
tellurian Yuri Konst
Именно оптический. Почитайте спецификации на сайте, цифровой отдельно.
час назад в 14:15
#
tellurian
+2152
tellurian
Ещё макро нет в 16е.
час назад в 14:15
#
tellurian
+2152
tellurian
Хороший обзор!
час назад в 14:15
#
+431
Alex82
Один + только есть у 16Е, это больше автономность🤷🏻‍♂️
час назад в 14:47
#
+39
zud Alex82
У меня 15 по 3дня заряд держит правда всегда в экономном режиме, если прям постоянно сидеть то 1,5 дня. Автономности хватает
57 минут назад
#

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