Вот 6 нововведений iOS 19, ради которых стоит обновить айфон

Компания Apple проведет свою конференцию WWDC 2025 всего через месяц — именно там мы увидим долгожданную iOS 19. О прошивке ходит не так много слухов, но кое-что имеется; подробности очень сочные и вызывают желание установить и попробовать «девятнашку» прямо в июне в виде бета-версии. Вот всё что известно на данный момент:

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Новый дизайн. Инсайдеры сходятся во мнении, что дизайн интерфейса iOS 19 будет аналогичен visionOS с ее матовыми стеклянными меню и плавающими панелями. Иконки станут более округлыми, но не уйдут от концепции суперэллипса, которая стала узнаваемой чертой дизайн-кода Apple. Говорят, это будет самый масштабный редизайн со времени iOS 7.

Инсайдеры сходятся во мнении, что дизайн интерфейса iOS 19 будет аналогичен visionOS с ее матовыми стеклянными меню и плавающими панелями. Иконки станут более округлыми, но не уйдут от концепции суперэллипса, которая стала узнаваемой чертой дизайн-кода Apple. Говорят, это будет самый масштабный редизайн со времени iOS 7. Stage Manager для iPhone. Громкая функция, применение для которой на iPad и Mac нашли единицы, перекочует в модели iPhone с портом USB-C. Он будет доступен при подключении к монитору — получится своего рода аналог Samsung Dex. Насколько это будет полезно, покажет время.

Громкая функция, применение для которой на iPad и Mac нашли единицы, перекочует в модели iPhone с портом USB-C. Он будет доступен при подключении к монитору — получится своего рода аналог Samsung Dex. Насколько это будет полезно, покажет время. Переводчик в AirPods. Некоторые модели наушников в паре с iOS 19 получат опцию потовокого перевода живой речи на разные языки. Эта возможность будет работать следующим образом: если носитель английского языка слышит, как кто-то говорит по-испански, iPhone переведет речь и передаст ее на AirPods пользователя на английском языке. Тем временем слова носителя английского языка будут переведены на испанский язык и воспроизведены iPhone.

Некоторые модели наушников в паре с iOS 19 получат опцию потовокого перевода живой речи на разные языки. Эта возможность будет работать следующим образом: если носитель английского языка слышит, как кто-то говорит по-испански, iPhone переведет речь и передаст ее на AirPods пользователя на английском языке. Тем временем слова носителя английского языка будут переведены на испанский язык и воспроизведены iPhone. Обновление «Здоровья». Приложение появится не сразу, а примерно к релизу iOS 19.4. Оно предложит нейросетевой коучинг: это значит, что айфон сможет давать пользователю персональные рекомендации касательно его здоровья и физической активности с помощью ИИ-анализа данных с носимых устройств. Данные от нейросети будут сопровождаться предзаписанными видеороликами от экспертов в области.

Приложение появится не сразу, а примерно к релизу iOS 19.4. Оно предложит нейросетевой коучинг: это значит, что айфон сможет давать пользователю персональные рекомендации касательно его здоровья и физической активности с помощью ИИ-анализа данных с носимых устройств. Данные от нейросети будут сопровождаться предзаписанными видеороликами от экспертов в области. Умная Siri. Apple облажалась и не смогла закончить работу над обещанной Siri в iOS 18. Ожидается, что помощник станет умным и нейросетевым в iOS 19: понимание личного контекста, глубокое управление приложениями, сбор данных из разных источников и выполнение поручений пользователя на основе всего этого. Работать Siri будет на iPhone 15 Pro и более новых моделях.

Apple облажалась и не смогла закончить работу над обещанной Siri в iOS 18. Ожидается, что помощник станет умным и нейросетевым в iOS 19: понимание личного контекста, глубокое управление приложениями, сбор данных из разных источников и выполнение поручений пользователя на основе всего этого. Работать Siri будет на iPhone 15 Pro и более новых моделях. Интеграция Gemini. Гендир Google на недавнем судебном слушании заявил, что iOS 19 может включать в себя специальную версию ИИ-модели Gemini. Интеграция с ChatGPT в айфонах уже есть, а нейросеть от Google расширит их функциональность.

Ожидается, что iOS 19 будет совместима с iPhone 11 и более новыми моделями. А что вы бы хотели видеть в этой ОС?