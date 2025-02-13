Вот что Apple сделает с Dynamic Island в будущем iPhone 17 Pro Max

Компания Apple собирается интегрировать обновленный вырез Dynamic Island в самую большую версию iPhone 17. Об этом пишет MacRumors.
Ожидается, что новая технология будет обкатана лишь на одной модели будущей линейки смартфонов — iPhone 17 Pro Max; остальные же получат вырез прежнего размера. Кроме того, инсайдер утверждает, что Apple сделает то же самое в следующем iPad Pro и мифическом складном iPad.
Любопытно, что ранее Минг-Чи Куо говорил о сохранении текущих габаритов Dynamic Island во всей линейке iPhone 17. Вкупе с грядущим релизом iPhone 17 Air и iPhone SE 4 нас ожидает действительно интересный год.
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