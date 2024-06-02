Вот что известно об iPad mini 7. Не берите предыдущие модели

Олег

Фото: MacRumors

В последние несколько месяцев появляется всё больше инсайдов, касающихся обновленного iPad mini. Многие ожидали его увидеть на майской презентации Apple, посвященной планшетам, но релиза не случилось. И всё же инсайдеры уверены, что в 2024 году iPad mini 7 выйдет в свет.

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Что нового будет в iPad mini 7? Вот все слухи, которые появились на данный момент:
  • Дисплей и дизайн. Никаких изменений в размерах и диагонали не планируется: седьмой «миник» получит IPS-дисплей 8,3 дюйма, причем матрицу развернут по вертикали, чтобы избежать «эффекта желе».
  • Процессор. В mini 6 установлен чип Apple A15, а в седьмой модели ожидается Apple A17 Pro (как в iPhone 15 Pro) либо A18 (как в iPhone 16). Нет никаких предпосылок, что планшет оснастят чипом Silicon M.
  • Цвета. Шестой «миник» продается в четырех расцветках — «серый космос», «звездный свет», розовый и фиолетовый. Вполне вероятно, что Apple изменит палитру, приведя её в соответствие с iPad Air; в этом случае розовый цвет уступит место синему.
  • Фронтальная камера. Технически модуль не изменится, но может «переехать» с короткой стороны на длинную. Также камера получит поддержку HDR 4 и, возможно, бОльшую светочувствительность.
  • Подключения. Apple последовательно внедряет модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 в каждый новый девайс, так что они определенно настигнут и iPad mini 7. Также есть вероятность, что планшет лишится слота для физической SIM-карты, сохранив только Dual eSIM.
  • Apple Pencil. Предполагается, что iPad mini 7 будет работать с новым стилусом Pencil Pro. Как известно, он примагничивается сбоку, и габариты планшета подходят впритык: длина короткой стороны iPad mini 19,54 см, а длина Pencil Pro — 17,57 см.

Когда выйдет?

Есть предположения, что iPad mini 7 будет представлен во второй половине года, а точнее осенью. К примеру, в октябре Apple иногда проводит мероприятия, посвященные iPad и Mac. Поскольку планшет, в отличие от смартфона, обычно покупается на 4-6 лет вперед, есть смысл дождаться новинку. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+7
AccorD757
Воронин иди ты 3 веселых буквы с таким заголовком твоим любимым 🤦‍♂️
Сегодня в 11:33
#
+54
AID_000680.f0512db9361e436e95c46efbe3c8698f.1736
Интересует только увеличение памяти до 1 тб. Если не увеличат то нет в нем смысла. Фронталка убогая могли бы улучшить.
Сегодня в 11:34
#
tellurian
+1405
tellurian
А нужен ли он рынку?
При таких изменениях, цены сильно вырастет. Проще взять прошлый или уже air/простой в прошлом поколении, большинству хватит.
Они могут увидеть сами свою статистику по продажам по моделям. Очереди за новыми планшетами нет и не будет. Цена решает во всех странах.
49 минут назад
#