Вот что известно об iPad mini 7. Не берите предыдущие модели





В последние несколько месяцев появляется всё больше инсайдов, касающихся обновленного iPad mini. Многие ожидали его увидеть на майской презентации Apple, посвященной планшетам, но релиза не случилось. И всё же инсайдеры уверены, что в 2024 году iPad mini 7 выйдет в свет.





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Дисплей и дизайн. Никаких изменений в размерах и диагонали не планируется: седьмой «миник» получит IPS-дисплей 8,3 дюйма, причем матрицу развернут по вертикали, чтобы избежать «эффекта желе».

Никаких изменений в размерах и диагонали не планируется: седьмой «миник» получит IPS-дисплей 8,3 дюйма, причем матрицу развернут по вертикали, чтобы избежать «эффекта желе». Процессор. В mini 6 установлен чип Apple A15, а в седьмой модели ожидается Apple A17 Pro (как в iPhone 15 Pro) либо A18 (как в iPhone 16). Нет никаких предпосылок, что планшет оснастят чипом Silicon M.

В mini 6 установлен чип Apple A15, а в седьмой модели ожидается Apple A17 Pro (как в iPhone 15 Pro) либо A18 (как в iPhone 16). Нет никаких предпосылок, что планшет оснастят чипом Silicon M. Цвета. Шестой «миник» продается в четырех расцветках — «серый космос», «звездный свет», розовый и фиолетовый. Вполне вероятно, что Apple изменит палитру, приведя её в соответствие с iPad Air; в этом случае розовый цвет уступит место синему.

Шестой «миник» продается в четырех расцветках — «серый космос», «звездный свет», розовый и фиолетовый. Вполне вероятно, что Apple изменит палитру, приведя её в соответствие с iPad Air; в этом случае розовый цвет уступит место синему. Фронтальная камера. Технически модуль не изменится, но может «переехать» с короткой стороны на длинную. Также камера получит поддержку HDR 4 и, возможно, бОльшую светочувствительность.

Технически модуль не изменится, но может «переехать» с короткой стороны на длинную. Также камера получит поддержку HDR 4 и, возможно, бОльшую светочувствительность. Подключения. Apple последовательно внедряет модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 в каждый новый девайс, так что они определенно настигнут и iPad mini 7. Также есть вероятность, что планшет лишится слота для физической SIM-карты, сохранив только Dual eSIM.

Apple последовательно внедряет модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 в каждый новый девайс, так что они определенно настигнут и iPad mini 7. Также есть вероятность, что планшет лишится слота для физической SIM-карты, сохранив только Dual eSIM. Apple Pencil. Предполагается, что iPad mini 7 будет работать с новым стилусом Pencil Pro. Как известно, он примагничивается сбоку, и габариты планшета подходят впритык: длина короткой стороны iPad mini 19,54 см, а длина Pencil Pro — 17,57 см.

Когда выйдет?

Что нового будет в iPad mini 7? Вот все слухи, которые появились на данный момент:Есть предположения, что iPad mini 7 будет представлен во второй половине года, а точнее осенью. К примеру, в октябре Apple иногда проводит мероприятия, посвященные iPad и Mac. Поскольку планшет, в отличие от смартфона, обычно покупается на 4-6 лет вперед, есть смысл дождаться новинку.