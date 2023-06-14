Вот что может случиться, если оставлять Xiaomi заряжаться на ночь. Плюс еще одна фобия

Олег

Xiaomi


В сети появилась история смартфона Xiaomi, который создал очень опасную ситуацию для своего владельца. Об этом пишет сам мужчина в своем Twitter-аккаунте.

Согласно источнику, парень из Индии по имени Сами Улла Хан спал, а его смартфон Xiaomi Redmi Note 10 лежал рядом и заряжался. По непонятной причине устройство воспламенилось, и Хан чудом вовремя проснулся, чтобы предотвратить катастрофу. Он «убрал смартфон подальше от людей» и опубликовал его фотографии в твиттере. Судя по снимкам, устройство даже прожгло мужчине постель. 

Xiaomi

Xiaomi пока никак не комментировала ситуацию. 

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Источник:
Twitter
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Комментарии

Chimone Arika
+168
Chimone Arika
Жара + положить меж двух подушек. Так любой может
Сегодня в 11:49
#
+137
lokky
Как обычно в таких случаях, главный вопрос — комплектная ли была зарядка?
Сегодня в 12:13
#
tellurian
+4888
tellurian lokky
И что было со смартфоном до этого?
Может он падал много. Или внутрь лазили.
Может заливали чем?
17 минут назад
#
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