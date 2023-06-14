Вот что может случиться, если оставлять Xiaomi заряжаться на ночь. Плюс еще одна фобия

В сети появилась история смартфона Xiaomi, который создал очень опасную ситуацию для своего владельца. Об этом пишет сам мужчина в своем Twitter-аккаунте.Согласно источнику, парень из Индии по имени Сами Улла Хан спал, а его смартфон Xiaomi Redmi Note 10 лежал рядом и заряжался. По непонятной причине устройство воспламенилось, и Хан чудом вовремя проснулся, чтобы предотвратить катастрофу. Он «убрал смартфон подальше от людей» и опубликовал его фотографии в твиттере. Судя по снимкам, устройство даже прожгло мужчине постель.Xiaomi пока никак не комментировала ситуацию.